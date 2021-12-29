مصدر حكومي سوداني: حمدوك تلقى اتصالات دولية وإقليمية للتراجع عن قرار "الاستقالة"

حمدوك "استقرار البلاد ووحدتها في خطر" داعيا إلى "التوافق على ميثاق سياسي لحماية مستقبل السودان"

أكد مصدر حكومي مقرب من رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم الأربعاء، أن "حمدوك تلقى اتصالات دولية وإقليمية تطلب منه العدول عن فكرة الاستقالة وتحثه على الاستمرار في جهود تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت ممكن"، بحسب ما أورده موقع "الراكوبة" الإخباري السوداني.

وأضاف الموقع، وفق مصادره، أن "هذه الاتصالات جاءت من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والمبعوث الأميركي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، ومسؤول رفيع في البنك الدولي".

وأشار الموقع، وفق مصادره، إلى أن "كل هذه الاتصالات ركزت على أهمية استمرار حمدوك رئيسا للوزراء مع انتهاج سياسة الحوار بين مختلف الفرقاء لإيجاد تسوية تمكن من استكمال الفترة الانتقالية بشكل سلس".

وكان حمدوك، قد أعرب، الأسبوع الماضي، أمام مجموعة من الشخصيات القومية والفكرية عن نيته "الاستقالة بشكل فوري، في حين أن المجموعة عارضوا الفكرة، لكن أصر على أنه سيقوم بهذه الخطوة"، مؤكدا على أن "استقرار البلاد ووحدتها في خطر" داعيا إلى "التوافق على ميثاق سياسي لحماية مستقبل السودان".

ويشار إلى أنه في شهر تشرين ثاني/نوفمبر الماضي، عاد حمدوك إلى منصبه، وذلك بعد اعتقاله عقب "الانقلاب العسكري" واحتجازه قيد الإقامة الجبرية في منزله.

ويشهد السودان منذ 25 أكتوبر الماضي، احتجاجات ردا على اتخاذ الجيش إجراءات استثنائية أبرزها فرض حالة الطوارئ، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، عقب اعتقال قيادات حزبية ومسؤولين، وهو ما اعتبرته قوى سياسية ومدنية "انقلابا عسكريا"، لكن الجيش من جهته نفى ذلك.