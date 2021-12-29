رئيس البرلمان التونسي: مستعد أن أبدأ إضراب الجوع ضد الرئيس قيس سعيد

قال الغنوشي، “قمت بإضرابات جوع في عهدي بورقيبة وبن علي، وأنا مستعد أن أبدأ إضراب الجوع (ضد الرئيس سعيد)"

أعرب رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي عن ترحيبه بلقاء مختلف التيارات السياسية والفكرية لمقاومة “التدابير غير الدستورية” للرئيس التونسي قيس سعيّد، مشيرا إلى أن تونس تتسع للجميع.

وقال الغنوشي، خلال زيارته أمس الثلاثاء لمقر إضراب الجوع الذي ينظمه حراك مواطنون ضد الانقلاب، “قمت بإضرابات جوع في عهدي بورقيبة وبن علي، ويبدو أني سأضع نفسي تحت تصرفكم، وأنا مستعد أن أبدأ إضراب الجوع من الآن (ضد الرئيس سعيد) لأن هذا العمل نبيل وتحتاجه البلاد”. مضيفا أن “سعيد يريد أن يستعيد التجارب الفاشلة وأن يحكم دون أحزاب وبصوت واحد وأن تكون السلطة في يده ويديرها كما يشاء، والبلاد أصبحت أمام خطر الاستبداد وعقلية الإقصاء”. حسب موقع القدس العربي.

و تابع الغنوشي حديثه مؤكدا أن “أهمية التحرك السياسي والمجتمعي لمناهضة كل الإجراءات اللا دستورية واللا ديمقراطية المتخذة يوم 25 جويلية (تموز) الماضي”، مشيرا إلى أن “تونس المتنوعة تسطر اليوم مشهدا رائعا يلتقي فيه الإسلامي واليساري والقومي والدستوري، يجمعهم الالتقاء على المشترك الديمقراطي والقطع مع الفكر الاستبدادي والقبول بحق الآخر في الاختلاف وحرية الرأي وبناء تونس التي تتسع لجميع أبنائها دون إقصاء ولا تهميش”.

وفي نفس السياق دعا الغنوشي إلى حوار وطنى شامل يترفع عن كل إقصاء ويرسم ملامح مستقبل تونس ويعالج كل التحديات وفي مقدمتها التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية”. وقال أيضا إنه ليس من حق أي طرف أن يعيد تجربة الدكتاتورية التي عاشتها البلاد طيلة نصف قرن ولم تجنِ منها سوى المآسي والتخلف والكراهية بين فئات الشعب ومناطقه”.