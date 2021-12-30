English
Français
عربى

مذياعمجانا

مباشر

السودان: ثلاثة قتلى بـ"رصاص" قوات الأمن في تظاهرات الخرطوم

i24news

دقيقة 1
أناس يسيرون خلال مظاهرة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم في 30 نوفمبر 2021 أثناء احتجاجهم على صفقة شهدت إعادة رئيس الوزراء المدني إلى منصبه بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر.
Ashraf SHAZLY / AFPأناس يسيرون خلال مظاهرة في وسط العاصمة السودانية الخرطوم في 30 نوفمبر 2021 أثناء احتجاجهم على صفقة شهدت إعادة رئيس الوزراء المدني إلى منصبه بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر.

تظاهر آلاف السودانيين رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء حمدوك

قتل ثلاثة متظاهرين في منطقة أم درمان بالخرطوم الخميس "برصاص قوات الانقلاب وميليشياته"، بحسب ما قالت لجنة الأطباء المركزية (نقابة الأطباء).

وبعد ساعات من نزول عشرات آلاف المتظاهرين الى الشوارع مجددا تأكيدا لرفضهم هيمنة العسكريين على السلطة في السودان، أكدت اللجنة في بيان "ارتقت أرواح ثلاثة شهداء في مواكب منطقة أم درمان برصاص قوات الانقلاب وميليشياته". وأضافت أن "المطاردات (للمتظاهرين) تتواصل داخل الأحياء مع اطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل".

Video poster

وتظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، اليوم الخميس، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بـ"حكم مدني".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.

ولاحقا، حاول المتظاهرون الوصول إلى محيط القصر الرئاسي، إلا أن قوات الأمن واجهتهم بإطلاق القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أوقع إصابات (عددها غير محدد) في صفوف المحتجين بسبب الاختناق، وفق مراسل الأناضول.

ورد المتظاهرون بقذف قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر بين الطرفين في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة. ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق فوري حول المظاهرات الجارية.