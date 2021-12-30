تظاهر آلاف السودانيين رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء حمدوك

قتل ثلاثة متظاهرين في منطقة أم درمان بالخرطوم الخميس "برصاص قوات الانقلاب وميليشياته"، بحسب ما قالت لجنة الأطباء المركزية (نقابة الأطباء).

وبعد ساعات من نزول عشرات آلاف المتظاهرين الى الشوارع مجددا تأكيدا لرفضهم هيمنة العسكريين على السلطة في السودان، أكدت اللجنة في بيان "ارتقت أرواح ثلاثة شهداء في مواكب منطقة أم درمان برصاص قوات الانقلاب وميليشياته". وأضافت أن "المطاردات (للمتظاهرين) تتواصل داخل الأحياء مع اطلاق الرصاص الحي والانتهاك السافر لحرمات المنازل".

وتظاهر آلاف السودانيين بالعاصمة الخرطوم ومدن أخرى، اليوم الخميس، رفضا للاتفاق السياسي الموقع بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، وللمطالبة بـ"حكم مدني".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات رفضا لإجراءات اتخذها البرهان، تتضمن إعلان حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وعزل حمدوك، واعتقال قيادات حزبية ومسؤولين.

ولاحقا، حاول المتظاهرون الوصول إلى محيط القصر الرئاسي، إلا أن قوات الأمن واجهتهم بإطلاق القنابل الصوتية، وعبوات الغاز المسيل للدموع، ما أوقع إصابات (عددها غير محدد) في صفوف المحتجين بسبب الاختناق، وفق مراسل الأناضول.

ورد المتظاهرون بقذف قوات الأمن بالحجارة، ما أدى إلى حالات كر وفر بين الطرفين في الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة. ولم يصدر عن السلطات السودانية أي تعليق فوري حول المظاهرات الجارية.