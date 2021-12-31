الوزير الأول الجزائري: "الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى"

وزير المالية الجزائري: "نسبة نمو الاقتصاد الوطني نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 بالمائة"

أكد الوزير الأول الجزائري، ووزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، اليوم الجمعة، على أن "الجزائر دولة ليست لها مديونية خارجية"، وأنها "تشكّل استثناء بالنسبة للمحيط الموجود حولها وحتى الدول المجاورة"، مشيرا إلى أن "الجزائر لن تذهب إلى المديونية، وتمكنا من حشد كل مقدرات الاقتصاد الوطني حتى نتمكن من القضاء على هذه الذهنيات التي كانت تدفع بالجزائر دفعا إلى الإستدانة الخارجية".

وأوضح الوزير أن "الوضعية الاقتصادية للجزائر تعتبر استثناء في المنطقة وحتى مقارنة ببعض الدول الكبرى"، مؤكدا أن الجزائر "تمكنت من حشد قدرات الإنتاج الوطني، ما سمح لها بتخفيض وارداتها وعدم التوجه إلى المديونية الخارجية أو طبع النقود"، مشيرا إلى أن "نسبة نمو الاقتصاد الوطني نهاية سنة 2021 ستتعدى 4.1 بالمائة"، مبرزا أن الوضع الاقتصادي الجزائري في "عافية تصاعدية".

وأضاف الوزير أن "تقرير البنك العالمي حول الجزائر جاء متناقضا مع تقارير حديثة صدرت عن نفس الهيئة وهيئات دولية أخرى"، موضحا أنه "بالنسبة للسلبيات المتواجدة في هذا التقرير، سوف نرد بطريقتنا، وهناك آليات وإجراءات بهذا الخصوص"، بحسب ما أورده موقع "النهار أونلاين" الجزائري.

واتهم بن عبد الرحمان، بعض المنابر الصحافية، بأنها " ضخمت ما جاء في تقرير البنك العالمي، وجعلت منه تقريرا سلبيا محضا، لكن الواقع موجود ولا يمكن لمؤسسات دولية أن تناقض نفسها في ظرف شهر أو شهرين"، جاء ذلك خلال ندوة صحفية عقدها الوزير بقصر الحكومة.

وأشار الوزير إلى أنه "بالعودة شهر أو شهرين إلى الوراء، سنجد تقارير جد إيجابية عن الجزائر، بل تقارير لم تصدر حتى عن بعض الاقتصادات الكبرى، بما فيها تقارير الصندوق النقد الدولي أو تقارير البنك العالمي".