مكتب رئيس الوزراء السودان ينفي أنباء وضعه للمرة الثانية تحت الإقامة الجبرية

قال مكتب رئيس الوزراء السوداني عبر حسابه في تويتر: "نؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل"

نفى مكتب رئيس الوزراء السوداني، اليوم السبت، أنباء حول وضع رئيس الحكومة عبد الله حمدوك تحت الإقامة الجبرية للمرة الثانية.

وقال المكتب عبر حسابه في تويتر: "تتداول منصات التواصل الاجتماعي وبعض المحطات الإعلامية خبراً مفاده وضع عبد الله حمدوك رئيس الوزراء في الإقامة الجبرية للمرة الثانية ونحن ننفي هذا الخبر"، مضيفا "نؤكد تمتعه بكامل حريته في التحرك والاجتماع والتواصل"، حسب وكالة الاناضول التركية.

من جانبه، أكد مصدر حكومي للأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه، أن حمدوك "لم يباشر مهامه من مكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء بالخرطوم منذ أسبوع"، مشيرا إلى أن حمدوك "ظل يلتقي برموز سياسية وقيادات من الحركات المسلحة بمنزله في إطار ثنيه عن تقديم استقالته".

يشار إلى أن السودان يشهد احتجاجات على انقلاب قاده قائد الجيش السوداني المشير، عبد الفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وتصاعدت قبل أيام لمواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين أدت إلى إصابة العشرات.