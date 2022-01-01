رغم اعتراض الجزائر: المغرب يؤكد تنظيم بطولة كرة اليد بالصحراء

قال حنفي: "سوف تقام البطولة في مدينتي كلميم والعيون، وليس هناك أي قرار للاتحاد الافريقي يقول العكس"

أكد رئيس الاتحاد المغربي لكرة اليد، العدلي حنفي، أمس الجمعة، أن بطولة أمم افريقيا للعبة سوف تقام في الصحراء كما كان مقرراً، وذلك غداة إعلان الاتحاد الافريقي لكرة اليد تأجيلها إلى يونيو/حزيران بعد اعتراض من الجزائر.

وقال حنفي: "سوف تقام البطولة في مدينتي كلميم والعيون كما كان مقررا، وليس هناك أي قرار للاتحاد الافريقي يقول العكس".

وأعلن الاتحاد أيضا "إعادة إجراء قرعة مباريات البطولة في تاريخ لاحق" لم يتم تحديده، وذلك بعد "ملتمسين من زامبيا والجزائر بإلغاء القرعة" التي أجريت في 8 ديسمبر/كانون الأوَّل، مضيفا أنه "قبل ملتمسي زامبيا والجزائر"، دون تفاصيل عن سبب اعتراض المنتخبين.

واعتبرحنفي أن "تأجيل القرعة له علاقة بمشاكل تقنية تخص الاتحاد الأفريقي، ولا شأن له بتنظيم المغرب للبطولة"، مشيرا إلى أن "العيون سبق أن احتضنت بطولة أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس في 2016". مضيفا "إذا كانت الجزائر تود المشاركة في البطولة فمرحبا بها فوق رؤوسنا.

يشار أنه كان منتظرا إقامة البطولة في مدينتي كلميم والعيون في الصحراء بين 13 و23 يناير، غير أن الاتحاد الافريقي قرر تأجيلها إلى الفترة ما بين 22 يونيو و2 يوليو، وفق ما أفاد في بيان على موقعه الرسمي هذا الأسبوع.

يذكر أن وسائل الإعلام كانت قد أكدت في وقت سابق أن الجزائر قررت مقاطعة البطولة بسبب إقامتها في مدينة العيون بالصحراء.