الولايات المتحدة تحرم أثيوبيا ومالي وغينيا من الاستفادة من اتفاق تجاري

الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء "الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أثيوبيا وأطراف اخرى

قررت الإدراة الأمريكية حرمان ثلاث دول افريقية من اتفاق تجاري، يربط بين الولايات المتحدة وأفريقيا وهي أثيوبيا ومالي وغينيا، على خلفية الإجراءات التي اتّخذتها حكومات هذه الدول على نحو ينتهك مبادئ الاتفاق المرتكز الى قانون "أغوا" أي قانون النمو والفرص في افريقيا.

ويترتب على هذا القرار حرمان هذه الدول من الاستفادة من اتفاقية أغوا، التي تخول هذه الدول الاستفادة من تخفيضات ضريبية لقاء آلاف الصادرات الأفريقية إلى الولايات المتحدة، بشرط أن تستوفي الدول المصدّرة لهذه البضائع الشروط المتعلقة بحقوق الإنسان والحوكمة وحماية العمال، وشرط عدم فرضها أيّ حظر جمركي على أيّ منتج أميركي. علماً ان الكونغرس مدد العمل بهذه الاتفاقية حتى عام 2025 بحيث شمل 38 دولة افريقية في 2020.

وبحسب بيان لممثّل التجارة الأميركية فإنّ "الولايات المتحدة أقصت اليوم أثيوبيا ومالي وغينيا من برنامج الأفضليات التجارية لقانون "أغوا" بسبب الإجراءات التي اتّخذتها حكوماتها والتي تنتهك مبادئ هذه الاتفاقية".

وأغوا هي اتفاقية تجارية أقرّت في العام 2000 في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون لتنظيم التجارة بين الولايات المتحدة والقارّة الأفريقية.

وورد في البيان أنّ الإدارة الأمريكية تشعر بالقلق إزاء "الانتهاكات الصارخة للحقوق الإنسانية التي ترتكبها أثيوبيا وأطراف أخرى في النزاع الدائر في شمال أثيوبيا".

كذلك أشار البيان الى قلق "إدارة بايدن-هاريس بشأن التغيير غير الدستوري لحكومتي غينيا ومالي