استباقاً لمليونية الشهداء: سلطات السودان تغلق جسور العاصمة

أغلقت الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري وانتشرت في الشوارع العربات العسكرية المدرعة

في محاولة لمنع المتظاهرين في السودان من الخروج الى الشوارع، لتشكيل ما أطلق عليه "مليونية الشهداء" سارعت السلطات السودانية، صباح الأحد، إلى إغلاق الجسور التي تربط العاصمة الخرطوم بضواحيها، ونشر فرق أمنية على عربات مزودة بأسلحة.

وأكد صحافي وكالة فرانس برس في العاصمة بأن قوات الأمن "أغلقت الجسور التي تربط بين وسط الخرطوم وأحياء أم درمان وبحري"، مشيرا إلى أن قوات من الجيش والشرطة "انتشرت في كل الشوارع الرئيسية، بعضها على عربات عليها أسلحة رشاشة".

ودعا تجمع المهنيين السودانيين الكيان المهني الذي لعب دورا محوريا في الانتفاضة التي أسقطت عمر البشير في نيسان/ابريل 2019، في بيان السبت إلى جعل 2022 "عاما للمقاومة المستمرة". وقال إنه يدعو "جماهير الشعب السوداني وجموع المهنيين السودانيين والعاملين بأجر في كل مدن وقرى السودان" إلى "الخروج والمشاركة الفعالة في المواكب المليونية يوم 2 يناير 2022، فلنجعل منه عاما للمقاومة المستمرة".

وسعت السلطات الى قطع خدمة انترنت الهواتف الجوالة في العاصمة، الأحد، للإلتفاف على دعوات المتظاهرين، حسب ما أكد صحافي وكالة فرانس برس.

كما أفادت مجموعة "نت بلوكس" التي تتعقب أعطال شبكات الانترنت في حسابها على تويتر "تم تأكيد تعطل الإنترنت عبر الهاتف المحمول في السودان منذ حوالي الساعة 10,00 بالتوقيت المحلي قبيل احتجاجات مناهضة للانقلاب في الخرطوم".

وتشهد شوارع العاصمة سجالا يسطره المتظاهرون من جهة والقوات الحكومية من جهة أخرى، وفيما يسعى المتظاهرون الى استعادة مكاسب الثورة التي أطاحت بدكتاتورية عمر البشير في 2019، بعد أن فقدوا الأمل بالمبادرات السياسية، يصر الطرف الحكومي العسكري الى فرض إملاءات لحماية سطوة الطغمة العسكرية.

يذكر أن المواجهات خلال احتجاجات الخميس المنصرم أسفرت عن خمسة قتلى بين المتظاهرين، بحسب ما أفادت لجنة أطباء السودان المركزية المناهضة للانقلاب والتي أكدت السبت ارتفاع عدد ضحايا الاحتجاجات "منذ انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر 2021 إلى 53 بينهم 11 شهيدا هم ضحايا الاتفاق" السياسي.