ليبيا: المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تكذب أسباب التأجيل

استلمت المفوضية في الـ48 ساعة الأخيرة من فترة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، 60 مرشحًا

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، اليوم الإثنين، إن المفوضية استلمت قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول الماضيين على الترتيب، إلا أنها "كانت تختلف كلية عما تم الاتفاق عليه".

وأضاف السايح، في كلمته خلال جلسة الإحاطة التي عقدها البرلمان الليبي، أن المفوضية وجدت فيها "الكثير من الصعوبات" التي كان يجب على البرلمان تعديلها، حتى تستطيع المفوضية إنجاز الاستحقاق، موضحا أن المفوضية خاطبت مجلس النواب في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بضرورة إدخال تعديلات حتى تتمكن المفوضية من إنجاز الاستحقاق وهو ما لم يتم إنجازه. حسب موقع العين الإخبارية.

ومن جانبه رد رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، على تلك النقطة، قائلا، إن "البرلمان أنجز كل التعديلات التي طلبتها المفوضية، باستثناء طلب واحد، والذي كان ينص على توسيع صلاحيات المفوضية، وهو ما رفضه مجلس النواب".

وبحسب السايح، فقد استلمت المفوضية في الـ48 ساعة الأخيرة من فترة قبول طلبات الترشح للانتخابات الرئاسية، 60 مرشحًا، ما سبب إرباكًا فيما يتعلق بمراجعة طلبات الترشح بشكل دقيق لكل المرشحين، كما أكد أن القانون يلزم المفوضية أن تعلن خلال الـ48 الساعة التالية من غلق باب الترشح القوائم الأولية، وهي مدة لم تكن كافية لها في مراجعة طلبات الترشح.

يشار إلى أن جلسة البرلمان التي يعقدها اليوم، تأتي بعد جلستين عقدهما مجلس النواب، الأسبوع الماضي، استمع في الأولى إلى التقارير الأمنية والاستخباراتية التي عرضتها الأجهزة المعنية، والتي تحدثت عن تخوفات من إجراء عملية إرهابية، أو تزوير في الأرقام الوطنية، أو اختراقات للمفوضية وتزوير الانتخابات، بحسب عضو مجلس النواب الليبي الصالحين عبدالنبي، الذي طالب خلال كلمته في جلسة البرلمان الأسبوع الماضي، بتشكيل لجنة للوقوف على العراقيل التي أدت إلى إرجاء الانتخابات وإزالة أسبابها.