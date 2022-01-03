تونس: مقتل عسكريين اثنين بتحطم مروحية شمال البلاد

"الحادث أسفر عن وفاة مساعد قائد الطائرة فيما تمّ نقل قائد الطائرة على وجه السرعة إلى المستشفى"

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، اليوم الاثنين، عم "مقتل عسكريين اثنين إثر تحطّم مروحية تابعة للجيش في شمال تونس خلال مهمة طيران".

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع محمد زكري، لفرانس برس، "سقطت مروحيّة عسكريّة بمنطقة بنزرت الجنوبيّة ظهر اليوم أثناء قيامها بتنفيذ مهمّة طيران عاديّة".

وأضاف زكري أن الحادث "أسفر عن وفاة مساعد قائد الطائرة فيما تمّ نقل قائد الطائرة على وجه السرعة إلى المستشفى الجهوي ببنزرت حيث توفي متأثرا بإصابته".

ويذكر أن ثلاثة عسكريين تونسيين، لقوا حتفهم مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في "حادث تحطم مروحية للجيش أثناء تمرين ليلي في ولاية قابس جنوب البلاد"، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع التونسية آنذاك.