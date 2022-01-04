رسميا المغرب ينهي مهام سفيريه لدى الجزائر وإيران

تم إنهاء مهام السفيري المغربيين بناء على تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس

أنهى المغرب رسميا مهام سفرائه المعتمدين سابقا في بعض البلدان، وذلك بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية في المغرب الصادرة في 29 ديسمبر/كانون الأول 2021.

وتشمل القائمة أسماء حسن حامي وحسن عبد الخالق، وهما على التوالي سفيري المملكة في إيران والجزائر اللتان لم يعد للمغرب علاقات دبلوماسية معهما.

ووفق ما أوردته الجريدة الرسمية في عددها الأخير رقم 7052 بتاريخ 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي، فقد تم إنهاء مهام السفيري المغربيين بناء على تعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس، مشيرة إلى أنّ القرار دخل حيز التنفيذ ابتداء من 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وكان المغرب قد قطع علاقاته بإيران يوم 1 ماي/أيار 2018، بعد اتهامه لطهران بدعم جبهة البوليساريو بالسلاح، عبر حزب الله اللبناني الموالي لها، فيما يعود تاريخ قطع العلاقات مع الجزائر إلى 24 اغسطس/آب 2021.