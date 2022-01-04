السودان: البشير والبدوي مرشحون لخلافة حمدوك، والشرطة تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين

"اشترط حتمية تحقيق توافق وطني تشكل كتلة شباب الثورة ضلعا أساسيا فيه قبل إعلانه قبول التكليف بالمهمة الوطنية"

أفاد موقع "الصحافة.نت" السوداني، اليوم الثلاثاء، أن "حامد البشير والى جنوب كردفان، بات من ضمن قائمة المرشحين لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك"، مشيرا إلى "اقتراب وزير المالية الأسبق في حكومة حمدوك ابراهيم البدوي من منصب رئيس الوزراء" وفق مصادر مقربة من البدوي بحسب ما أورده موقع "سودان مورنينغ".

وأكد البدوي "تلقيه عرضا لشغل المنصب" لكنه "اشترط حتمية تحقيق توافق وطني تشكل كتلة شباب الثورة ضلعا أساسيا فيه قبل إعلانه قبول التكليف بالمهمة الوطنية".

نزل آلاف السودانيين الى الشوارع مرة أخرى الثلاثاء احتجاجا على انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان فيما انتشرت قوات الأمن بكثافة في الخرطوم والمدن المجاورة.

وأطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الثلاثاء، قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين عندما تجمعوا بالقرب من قصر الرئاسة بوسط الخرطوم، وقال الشهود إنه "تم إغلاق الشوارع المؤدية إلى مقر قيادة الجيش في العاصمة، وسط تواجد كثيف لشرطة مكافحة الشغب والقوات شبه العسكرية وأفراد الجيش".

كما تجمع عشرات المتظاهرين كذلك في ضاحية أم درمان بعد انتشار دعوات صباح الثلاثاء إلى التظاهر والتوجه في مسيرة إلى القصر الرئاسي بوسط الخرطوم "حتى يتحقق النصر".

ووقعت تظاهرات في مدن أخرى من بينها بورتسودان في الشرق ونيالا في جنوب دارفور ودعا المتظاهرون الجنود إلى العودة "الثكنات"، بحسب شهود.

وأكد الأمين العام للجامعة العريية أحمد أبو الغيط، الثلاثاء، أنه "يحترم" قرار حمدوك بالاستقالة، داعيا إلى "العمل على وجه السرعة" من أجل "الحفاظ على المكتسبات الهامة التي تحققت خلال العامين الماضيين".

من جهته، عبر الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش عن أسفه "لعدم التوصل إلى تفاهم سياسي يتيح التقدم إلى الأمام رغم خطورة الوضع في السودان"، بحسب الناطق باسمه ستيفان دوجاريك.