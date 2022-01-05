نور الدين البحيري الوزير السابق ونائب حزب النهضة التونسي موقوف "بين الحياة والموت"

نور الدين البحيري وزير عدل سابق ونائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية في حالة صحية حرجة

أعلنت هيئة الدفاع عن وزير العدل الاسبق ونائب رئيس حزب النهضة في تونس نور الدين البحيري الذي اوقفته السلطات التونسية منذ يوم الاربعاء انه "بين الحياة والموت" بعد يومين من نقلة الى المستشفى.

وكشف المحامي والنائب السابق في حزب النهضة سمير ديلو خلال مؤتمر صحافي نقلا عن مصادر طبية بأن "البحيري بين الحياة والموت ونحمل المسؤولية لكل من ساهم في اختطافه وحجزة" باشارة الى الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي اتخذ القرار بتوقيف البحيري ووضعه قيد الاقامة الجبرية.

محامي الدفاع عن البحيري عبد الرزاق الكيلاني أوضح بتصريحات اعلامية انه تم تبليغ زوجة البحيري بامكانية زيارته مع ابنائهما اليوم.واضاف"لليوم السادس لم يتناول الطعام والدواء وصحته تدهورت ... لديه مشكلة في الكلى".

من جانبها نقلت فرانس برس تصريحات لطفي عز الدين العضو في الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب انه "لا يمكن تأكيد أو نفي التصريحات الجديدة" الصادرة عن هيئة الدفاع عن البحيري وأن فريقا من الأطباء سيزوره اليوم للوقوف على وضعه الصحيّ.

وكانت عناصرأمنية بزي مدني اوقفت الجمعة الماضية البحيري الذي يشكو من أمراض مزمنة عدة كالسكري وضغط الدم ونُقل إلى مكان سري. ووصف حزب النهضة ذلك "بالاختطاف".والأحد أكد الحزب أن البحيري في "حالة حرجة". والإثنين أفاد مصدر مطلع زاره الأحد وكالة فرانس برس أنه يرفض تناول الطعام والدواء منذ توقيفه.

والبحيري وزير عدل سابق ونائب رئيس حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية الذي اعتبر ما قام به رئيس البلاد قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو الفائت بتجميد أعمال البرلمان واقالة رئيس الحكومة "انقلابًا على الدستور وثورة 2011" ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل.