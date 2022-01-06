السودان: آلاف المتظاهرين في شوارع الخرطوم مجددا احتجاجا على الحكم العسكري

نيد برايس: "المرحلة الانتقالية في السودان يجب أن تبقى مرحلة انتقالية يقودها مدنيون"

تظاهر آلاف السودانيين مجددا، اليوم الخميس، احتجاجا على "هيمنة العسكريين على السلطة منذ انقلاب قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين قبل أكثر من شهرين"، وتوجهوا نحو القصر الرئاسي في الخرطوم، وسط إجراءات أمنية مكثفة.

وأغلقت قوات أمنية في العاصمة السودانية، هذا الصباح، "بعض الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي ومحيط القيادة العامة للجيش، وشرعت بتفتيش السيارات المارة قبيل انطلاق المظاهرات التي تطالب بحكم مدني كامل"، وفق ما أورده موقع "الراكوبة نيوز" السوداني.

كما تم وضع أسلاك شائكة، وحواجز اسمنتية، في الشوارع الحيوية في الخرطوم، وإغلاق معظم الجسور بحاويات شحن، لمنع وصول المتظاهرين إلى مقر قيادة الجيش ومحيط قصر الرئاسة، مقر قائد الجيش، رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق عبد الفتاح البرهان.

في حين لم يتم إغلاق جسر سوبا، الرابط بين مدينة شرق النيل والخرطوم، ازدحاما مروريا، ما أثار استياء مواطنين سودانيين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، في وقت سابق، على أن "المرحلة الانتقالية في السودان يجب أن تبقى مرحلة انتقالية يقودها مدنيون، وليس مجرد مرحلة انتقالية يشارك فيها مدنيون"، محذرا من أن "الولايات المتحدة تدرس جميع الخيارات المتاحة أمامها"، في تلويح بإمكانية فرض عقوبات على المجلس العسكري الحاكم.

كما أفادت وسائل إعلام سودانية، بداية الأسبوع الجاري، أن "حامد البشير والى جنوب كردفان، بات من ضمن قائمة المرشحين لخلافة رئيس الوزراء المستقيل عبد الله حمدوك"، مشيرا إلى "اقتراب وزير المالية الأسبق في حكومة حمدوك ابراهيم البدوي من منصب رئيس الوزراء" وفق مصادر مقربة من البدوي.