منظمة "هيومن رايتس ووتش" تطالب السلطات التونسية بـ "الإفراج فورا" عن البلدي والبحيري

قيس سعيد: "الذي يضرب عن الطعام هو حرّ ولكن بالرغم من ذلك وفرنا له كل الأسباب التي تقيه من أن يضر نفسه بنفسه"

طالب مدير الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالإنابة في منظمة "هيومن رايتس ووتش" إريك غولدستين، اليوم الجمعة، السلطات التونسية بـ "الإفراج فورا عن القيادي في حزب حركة النهضة نور الدين البحيري، والموظف السابق بوزارة الداخلية فتحي البلدي، أو توجيه الاتهام إليهما بموجب القانون إذا كان لديها أدلة على جريمة فعلية"، مشيرا إلى أن "العملية أشبه بالاختطاف تُظهر تنامي التهديد للحمايات التي تمنحها حقوق الإنسان منذ استحواذ الرئيس سعيّد على السلطة في يوليو/تموز الماضي".

وأكد رئيس قسم الإنعاش بمستشفى الحبيب بوقطفة ببنزرت شمال تونس، الجمعة، الدكتور حاتم قضون أن "الحالة الصحية للبحيري، مستقرة، ولا يزال يرفض الطعام، ويأخذ فقط الأملاح والعلاج لتعديل ضغط الدم"، وفق ما أوردته وكالة فرانس برس.

وأوقفت السلطات التونسية البحيري، قبل أسبوع، ووضعته في الإقامة الجبرية، فيما اعتبر حزب النهضة أنه تم "اختطافه"، وحمّلت الرئيس قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين "مسؤولية ذلك".

وقال الرئيس التونسي، أمس الخميس،" إن الذي يضرب عن الطعام هو حرّ ولكن بالرغم من ذلك وفرنا له كل الأسباب التي تقيه من أن يضر نفسه بنفسه"، بحسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك.

ويذكر أن البحيري قيادي بارز في حزب النهضة، الذي اعتبر ما قام به قيس سعيّد في 25 تموز/يوليو الماضي، بتجميد أعمال البرلمان وإقالة رئيس الحكومة "انقلابًا على الدستور وثورة 2011" ودخل معه في صراع سياسي حاد ومتواصل.

وكان وزير الداخلية التونسية قد أعلن، الاثنين، أن هناك "شبهات إرهاب جدية في ملف توقيف البحيري، وأن الأمر يتعلق بتقديم شهادات الجنسية وبطاقات هوية وجوازات سفر بطريقة غير قانونية لأشخاص، من بينهم فتاة من أبوين سوريين".