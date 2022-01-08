إثيوبيا: 56 قتيلا في غارة جوية على مخيم للاجئين في تيغراي

الضربة استهدفت المخيم الواقع في بلدة ديدبيت في الإقليم قرب الحدود مع إريتريا

قُتل 56 شخصًا وأصيب 30 على الأقل اليوم (السبت) في غارة جوية على تيغراي بإثيوبيا. أصاب الهجوم مخيما للاجئين على الحدود الشمالية للبلاد.

وبحسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء، ان الضربة الجوية قام بها الجيش الحكومي في إقليم تيغراي بشمال البلاد.

واستند موظفا الإغاثة إلى معلومات مستقاة من السلطات المحلية وشهود عيان في منطقة تيغراي التي تشهد توترا مستمرا. وأضاف الموظفان، أن السلطات المحلية أكدت عدد القتلى.

وتأتي هذه الغارة فيما أعلنت الحكومة الإثيوبية فتح حوار مع شخصيات سياسية معارضة في إطار تمهيد الطريق لحل دائم لمشاكل إثيوبيا بطريقة سلمية بغرض التشاور الوطني الشامل.

وجرى الإعلان عن هذه المبادرة في بيان لمكتب الاتصال الحكومي بعد أن قررت السلطات إطلاق سراح سجناء معارضين أبرزهم مؤسس جبهة تحرير تيغراي سبحت نقا والناشط السياسي الأورومي جوهر محمد ورئيس حزب بالدراس إسكندر نقا، فضلا عن إطلاق سراح آخرين من قيادات جبهة تحرير تيغراي اعتُقلوا خلال دخول قوات الجيش الإثيوبي إقليم تيغراي.