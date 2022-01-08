انطلاق مشاورات بين أطراف العملية السياسية في السودان تحت اشراف الأمم المتحدة

الأمم المتحدة تتولى تيسير مشاورات لدعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل إلى اتفاق لحل الأزمة السياسية

أطلقت الأمم المتحدة اليوم السبت مشاورات “أولية” لعملية سياسية شاملة بين الأطراف السودانية، للتوصل إلى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والاتفاق على مسار مستدام للتقدم نحو الديمقراطية والسلام.

وبحسب ما نشر "مرصد الشرق الأوسط وافريقيا"، قالت المنظمة في بيان لها: “يطلق الممثل الخاص للأمين العام، رئيس بعثة يونيتامس، فولكر بيرتس، بالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، رسميا المشاورات الأولية لعملية سياسية بين الأطراف السودانية”.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مجلس الأمن الدولي سيناقش الأوضاع في السودان، عبر تقرير يقدمه رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الحكم الانتقالي في البلاد، مشيرة إلى أن المناقشة ستكون يوم الأربعاء المقبل، في جلسة خصصت سلفاً لبحث الأزمة السياسية في اليمن.

وفي وقت سابق اجرى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، و”مولي في” نائبة وزير الخارجية الأميركية، مباحثات هاتفية مع قيادات السيادة السودانية لإنهاء الأزمة الحالية في السودان، وضمان انتقال سلس للسلطة وتشكيل حكومة مدنية تضمن استقرار البلاد.