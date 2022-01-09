نيجيريا : ارتفاع حصيلة الهجمات في شمال غرب البلاد إلى 200 قتيل

من جانبه دان رئيس نيجيريا محمد بخاري، أمس السبت، الهجمات ووصفها بأنها "عمل يائس"

أكدت المتحدثة باسم الحكومة النيجيرية، اليوم الأحد، أن حصيلة الهجمات في ولاية زامفارا بشمال غرب البلاد ارتفعت هذا الأسبوع إلى 200 قتيل على الأقل.

وقالت المتحدثة باسم وزيرة الشؤون الإنسانية، سدية عمر فاروق، في بيان أمس السبت "إنها فاجعة، أكثر من 200 شخص دُفنوا بسبب هجوم قطاع الطرق"، مضيفة أن "نشعر بالقلق أيضا إزاء النازحين الذين يفرون بالمئات من مجتمعاتهم"، مؤكدة أنه "أكثر من 10 آلاف من الضحايا باتوا مشردين بعدما سويت منازلهم بالأرض على أيدي قطاع الطرق، فيما العشرات لا يزالون مفقودين".

ومن جانبه دان رئيس نيجيريا محمد بخاري، أمس السبت، الهجمات ووصفها بأنها "عمل يائس". مضيفا "دعوني أطمئن هذه المجتمعات المحاصرة والنيجيريين الآخرين، الى أن هذه الحكومة لن تتخلى عنهم لأننا مصممون أكثر من أي وقت على التخلص من هؤلاء الخارجين على القانون".

وتشهد مناطق في وسط وشمال غرب نيجيريا منذ سنوات اشتباكات بين رعاة ماشية ومزارعين على خلفية السيطرة على أراض، وأصبحت بعض المجموعات عصابات إجرامية يطلق عليها اسم "قطاع طرق" يقوم أفرادها بعمليات قتل ونهب وخطف.

يشار إلى أن الحكومة النيجيرية كانت قد أدرجت رسميا الأربعاء الماضي، العصابات على قوائم الإرهاب ما يعني عقوبات أشد في حق المسلحين المدانين والمخبرين والداعمين لهم.

ويذكر أن القوات المسلحة النيجيرية أكديت هذا الأسبوع أنها قتلت 537 "من قطاع الطرق المسلحين وعناصر إجرامية أخرى" في المنطقة، واوقفت 374 آخرين منذ أيار/مايو العام الماضي فيما "تم انقاذ 452 مخطوفا من المدنيين".