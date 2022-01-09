مظاهرات السودان: إطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المطالبين "بتسليم السلطة للمدنيين"

احتشد الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها رفضا لانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذه البرهان

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الأحد، قنابل الغاز المسيل للدموع بالقرب من قصر الرئاسة وسط الخرطوم لتفريق آلاف المتظاهرين الذين خرجوا إلى شوارع الخرطوم، للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين.

واحتشد الآلاف من السودانيين في العاصمة وأحيائها رفضا لانقلاب 25 تشرين الأول/أكتوبر الذي نفذه قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وأغلقت القوات الأمنية الشوارع الرئيسية المؤدية إلى القصر الرئاسي ومقر قيادة الجيش بوسط الخرطوم، حيث كان اعتصام المحتجين ضد الرئيس المعزول عمر البشير الذي أطاح به الجيش في نيسان/أبريل 2019.

كما شهدت منطقة ودالبشير وشارع الأربعين تجمعات احتجاجية مماثلة، ضمن "مليونية 9 يناير"؛ التي دعا لها تجمع المهنيين السودانيين ولجان المقاومة.

ومن جانبهم، سير الأطباء مواكب احتجاجية منفصلة، في وقت سابق اليوم جابت عددا من شوارع الخرطوم، وأم درمان، تندد بما أستمته انتهاكات القوات الأمنية للمستشفيات، حسب موقع العين الإخبارية.

كما سلم الأطباء المفوض السامي لحقوق الإنسان بالسودان، مذكرة تندد باقتحام الأجهزة الأمنية للمستشفيات وإطلاق الغاز المسيل للدموع.