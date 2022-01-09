نيجيريا: مقتل المئات في غارات مسلحة على قرى شمال غرب البلاد

قُتل ما لا يقل عن 200 شخص على أيدي حوالي 300 مسلح، عبروا ثماني قرى وأطلقوا النار على السكان

قُتل ما لا يقل عن 200 شخص بعد أن هاجم حوالي 300 مسلح ثماني قرى في مقاطعة زافارا شمال غرب نيجيريا الأسبوع الماضي، وها حسب ما أكد سكان محليون الليلة الماضية (السبت)، وعلى ما يبدو أنه انتقام من غارة جوية شنها الجيش على مثيري الشغب جاء هذا بحسب ما نشر موقع "يسرائيل هيوم" الاسرائيلي.

المجزرة التي استمرت ثلاثة أيام نفذها نحو 300 مسلح كانوا يركبون دراجات نارية، مروا خلالها بين القرى - وأطلقوا النار على الأهالي بشكل عشوائي. وهناك أدلة على عمليات بتر جماعية وحرق العديد من المنازل وسرقة الأغنام كعقاب على العمل العسكري.

الحدث المأساوي هو استمرار مباشر للعنف الذي يميز المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، والتي تهيمن عليها إلى حد كبير عصابات قليلة وليس من قبل الحكومة، التي تواجه صعوبة في إرساء النظام في المنطقة. النهب والاختطاف يحدثان بشكل يومي، وعلى الرغم من تعزيزات من قبل القوات العسكرية ان ردود فعل السلطات غير كافية، والمدنيون مجبرون على الدفاع عن أنفسهم ضد شبكة كبيرة من اللصوص، التي تحوي إمكانيات أكثر.