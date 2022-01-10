البوليساريو تتهم مجلس الأمن الدولي بـ"التقاعس" قبيل زيارة دي ميستورا إلى الصحراء

البوليساريو تذكر بأن "مهمة المينورسو هي إجراء استفتاء حر عادل ونزيه بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء"

اتهم ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة، سيدي محمد عمار، قبل زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء، في تصريح للإذاعة الجزائرية، بـ"التقاعس وسط صمت ملحوظ لمجلس الأمن الذي يملك كل الأدوات للحد من هذا الوضع" وأن الزيارة "مرتبطة بدعم جاد و انخراط مسؤول لمجلس الأمن الدولي لتمكين الشعب الصحراوي من تقرير المصير".

واستبقت جبهة البوليساريو الزيارة التي ينتظر أن يقوم بها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء ستيفان دي ميستورا، بمهاجمة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة "وتابع سيدي محمد عمار أن "مهمة المبعوث الشخصي للأمم المتحدة تواجه جملة من التحديات"

وأضاف سيدي محمد عمار أن هذه الزيارة تأتي "في ظرف غير مسبوق بحيث يعتبر أول مبعوث أممي يزور المنطقة في حالة حرب مفتوحة بين طرفي النزاع، وبالتالي نجاح مهمته مرهون بمدى دعم مجلس الأمن الدولي".

ومن المهم جد، يضيف سيدي محمد عمار، "أن يدرك مجلس الأمن أن استفتاء تقرير المصير، الذي يشكل العمود الفقري لخطة التسوية لعام 1991، لا يزال هو الحل الوحيد القائم على موافقة الطرفين، مذكرا بأن الولاية الأساسية للمينورسو هي إجراء استفتاء حر ، عادل ونزيه بشأن تقرير المصير لشعب الصحراء".

وشدد الدبلوماسي الصحراوي على أن "التجارب التاريخية الحديثة والقواعد الأساسية للقانون الدولي تشير جميعها إلى أنه لن يكون هناك أي حل سلمي وعادل ودائم للنزاع في الصحراء ما لم ينص الحل على الممارسة الحقيقية للشعب الصحراوي لحقه في تقرير المصير والاستقلال"، مؤكداً في نفس الوقت على أن "الشعب الصحراوي لن يتخلى أبدا عن حقه في تقرير المصير والحرية وسيواصل كفاحه بكل الوسائل المشروعة لتحقيق أهدافه"