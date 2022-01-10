معارض تونسي: "الثورة لا تزال مستمرة ضد الانقلاب وسنحتفل بـ 14 يناير "

الحزقي:"لسنا في حوار مع هؤلاء أو خصومة معهم، نحن نناضل ضدهم وضد بقائهم، لذلك لا نعير أي اهتمام لهم"

أكد المتحدث باسم "الإضراب عن الطعام" الذي تنفذه مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب" في تونس، عز الدين الحزقي، أنهم سيحتفلون بـ 14 يناير/كانون الثاني كونه "يومًا للثورة" في 2011، مشددا على أن "الثورة لا تزال مستمرة ضد الانقلاب".

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد غَيَّرَ تاريخ الاحتفال بالثورة إلى 17 ديسمبر/ كانون الأول، بدلا عن 14 يناير/ كانون الثاني كما جرت العادة، وهو اليوم الذي أطاحت فيه الثورة بنظام حكم الرئيس زين العابدين بن علي (1987-2011)، وحول هذا التغيير قال الحزقي، "مواطنون ضد الانقلاب" بالعاصمة تونس: "المستبدون الذين سبقوا هذا السيد (يقصد سعيد) تنكروا للتاريخ كذلك".

وتابع الحزقي في مقابلة مع الأناضول بمقر الإضراب عن الطعام الذي ينفذه سياسيون ونواب وأعضاء في حراك، "هذا الذي لم يشارك في أي مرحلة من مراحل تاريخ هذا البلد في أي حراك وطني يريد أن يغيّر تاريخا بتاريخ". مضيفا، "بداية الثورة كانت يوم 17 ديسمبر/كانون الأول (2010) ويوم العيد يوم 14 وسنحتفل بالثورة يوم 14 يناير/كانون الثاني ».

وشدد الحزقي البالغ من العمر 77 عاما على أن "الثورة لا تزال مستمرة، وهي ليست بضاعة في متجر نذهب لنشتريها وتنتهي المسألة »، مؤكدا أن "الثورة مسار يدوم سنوات وعقود، إنما اليوم الذي أخذت فيه معرجا لتفتح أمامنا أبواب الحرية هو يوم 14 (سقوط نظام بن علي)، وسنحتفل بيوم الحرية، لأنها تسبق الديمقراطية".

و قال الحزقي ردا على اعتبار وزير الداخلية التونسية أن تحركاتهم ودعواتهم للتظاهر يوم 14 يناير/كانون الأول تمثل "فتنة"،: "نحن ملتزمون بالدستور، والدستور يسمح لنا بالتظاهر والاعتصام والإضراب". مضيفا، "لسنا في حوار مع هؤلاء أو خصومة معهم، نحن نناضل ضدهم وضد بقائهم، لذلك لا نعير أي اهتمام لما يقولون ولما يفترون".