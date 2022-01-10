السودان : ارتفاع عدد القتلى إلى 63 والشرطة تعتقل عشرات المتظاهرين

لجنة أطباء السودان "ارتقت قبل قليل روح الشهيد المعصوم هاشم (16 سنة) إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس"

أكدت لجنة أطباء السودان، اليوم الإثنين، أن عدد ضحايا الاحتجاجات المطالبة بـ"حكم مدني" في البلاد ارتفع إلى 63 قتيلا، عقب وفاة متظاهر متأثرا بجروحه

وقالت اللجنة في بيان: "ارتقت قبل قليل روح الشهيد المعصوم هاشم (16 سنة) إثر إصابته بعبوة غاز مسيل للدموع في الرأس أدت لحدوث نزيف في المخ خلال مشاركته في تظاهرات الأحد (9 يناير/ كانون الثاني الجاري)". مضيفة أنه "بهذا يرتفع عدد الشهداء الذين حصدتهم آلة الانقلاب إلى 63 شهيدًا خالدين في ذاكرة أمتنا". حسب موقع العربي.

وفي نفس السياق، أعلنت الشرطة السودانية، الإثنين، وفاة مواطن وإصابة 8 آخرين بجانب 22 من جنودها والقبض على 86 شخصًا، في تظاهرات الأحد، وأكدت في بيان نشرته وكالة السودان للأنباء، أن "مضابط الشرطة سجلت حالة وفاة واحدة لمواطن بمحلية بحري بالعاصمة السودانية في تظاهرات الأحد، وإصابة 8 مواطنين إصابات طفيفة بجانب إصابة 22 من أفراد قوات الشرطة تم إسعافهم".

وأضافت الشرطة السودانية أنه " تم القبض على 86 من المتهمين واتخذت في مواجهتهم الإجراءات القانونية اللازمة بدوائر الاختصاص، وتعرضت 4 مركبات شرطة لتهشيم الزجاج"، مشيرًة إلى أن "قوات الشرطة تعاملت مع الحالات المتفلّتة بالقدر المعقول من القوة القانونية". مشيرة إلى أن "قوات الشرطة جاهزة للاضطلاع بواجباتها القانونية وتقديم الخدمات للمواطنين وفي مقدمتها توفير الأمن والسلامة العامة".