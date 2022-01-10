انتهاء التوتر بين المغرب ومصر حول التبادل التجاري وإعفاء تام من الرسوم الجمركية لسيارات "رونو" التي ستلج السوق المصرية

"الرفع من وتيرة الصادرات التي بلغت خلال السنوات الأخيرة معدل نمو سنوي يناهز 16 في المائة مع الولايات المتحدة"

أكد وزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور، أن "المفاوضات التي أجراها المغرب مع جمهورية مصر حول الصعوبات التي تواجه اتفاق التبادل الحر بين البلدين انتهت إلى الاتفاق على ولوج سيارات رونو المنتجة بمنطقة طنجة إلى السوق المصرية، بإعفاء تام من الرسوم الجمركية، وفق ما هو مقرر في اتفاقية أكادير"، بحسب ما أورده موقع "هسبريس" المغربي.

وأوضح الوزير أن "الجانب المصري وافق على اعتماد المعهد المغربي للتقييس، كجهة حكومية معتمدة من طرف السلطات المغربية، لمنح شهادة تثبت أن المصانع والشركات المغربية مطبق بها نظام للرقابة على الجودة.

ولفت مزور إلى أن "اتفاقيات التبادل الحر التي أبرمها المغرب مع عدد من الدول أعطت دينامية جديدة للاستثمارات الخارجية، التي عرفت قفزة نوعية خلال العشرين سنة الأخيرة"، والتي ساهمت في "الرفع من وتيرة الصادرات التي بلغت خلال السنوات العشر الأخيرة معدل نمو سنوي يناهز 16 في المائة مع الولايات المتحدة الأمريكية، و13 في المائة في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية، و16 في المائة في إطار اتفاقية أكادير، و12 في المائة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، و30 في المائة مع تركيا، و6 في المائة مع الاتحاد الأوروبي، وفق المصدر ذاته.

وتعمل وزارة الصناعة والتجارة المغربية بانتظام على "تقييم نتائج اتفاقيات التبادل الحر وتأثيراتها، واتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لمعالجة أي اختلالات قد تضر بالاقتصاد الوطني".

كما توصل المغرب وتركيا إلى "اتفاق تعديلي لاتفاقية التبادل الحر في 24 غشت 2020"، ونص الاتفاق على "إدراج قائمة سلبية تضم أكثر من 1200 منتج تندرج تحت 630 تعريفة جمركية تشمل عدة قطاعات، إذ تم استبعادها من الامتيازات الجمركية".