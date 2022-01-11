المغرب: شركة بريطانية تعلن كشفا للغاز على واجهة البحر الأطلسي يفوق تريليون قدم مكعب

أعمال الاستكشاف (تمت) على عمق 2512 مترا، أظهرت زيادة كبيرة في احتياطيات الغاز مقارنة مع التوقعات السابقة"

أعلنت شركة "شاريوت" البريطانية للطاقة، أمس الإثنين، كشفا بحريا للغاز الطبيعي قبالة السواحل المغربية، يفوق تريليون قدم مكعب"مشيرة إلى أنها"حققت نتائج إيجابية في بدء عمليات الحفر بحقل "أنشوا 2"، قبالة ساحل مدينة العرائش، على واجهة البحر الأطلسي".

وأوضحت الشركة أن "أعمال الاستكشاف (تمت) على عمق 2512 مترا، أظهرت زيادة كبيرة في احتياطيات الغاز مقارنة مع التوقعات السابقة" وأكدت الشركة أن "عمليات التقييم الأولية والحفر لهذا الحقل، بينت وجود تراكمات كبيرة من الغاز".

وأوضحت الشركة أن منصة للحفر ستنتقل إلى بئر اكتشاف الغاز (أنشوا 1) لإعادة تقييم مدى وجود كميات محتملة يمكن إنتاجها مستقبلا".

ومن جهته وصف المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن المغربي في بيان منفصل، الإثنين، نتائج الحفر في حقل "أنشوا 2" بأنها "مشجعة". قائلا إن "شركة شاريوت وجدت خزانات عالية الجودة من الغاز الطبيعي".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، قالت وزيرة الطاقة المغربية ليلى بنعلي، إنه "بالرغم من المجهودات المبذولة في مجال الاستكشاف، تبقى الأحواض الرسوبية المغربية غير مستكشفة، بما فيه الكفاية".وأوضحت أنه "تم اكتشاف الغاز الطبيعي بكميات متواضعة بعدة آبار بمنطقة الغرب البرية ومنطقة تندرارة (شرق البلاد)".

وتملك "شاريوت" 75 في المئة من نتائج أعمال التنقيب، مقابل 25 بالمئة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن (حكومي)، وفقا لبيان الشركة البريطانية.