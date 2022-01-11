تقرير: القوات المسلحة الملكية المغربية تستعد للحصول على دبابات أمريكية متطورة

وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، وقع خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب، على اتفاق تعاون أمني مع نظيره المغربي

أفاد موقع "الأيام 24" المغربي، اليوم الثلاثاء، أن القوات المسلحة الملكية المغربية، تستعد للحصول على دفعات جديدة من دبابات متطورة طراز "الأبرامز A2" معدلة وفق طلبات المغرب، كما يمتلك الجيش المغربي "222 دبابة من طراز أبرام M1A1 "، وهي أفضل دبابة تعمل لديه، بحسب موقع "ديفانس" المتخصص في أخبار السلاح.

وتتميز دبابة "الأبرامز" الأمريكية، بسرعة كبيرة وقدرة مناورة عالية مهما كانت جغرافية وتضاريس المناطق التي تعمل بها، ولها قدرة على إطلاق القذائف بالثبات وحتى في حالة تحركها بسرعة كبيرة بدقة جد عالية، كما زُودَت الدبابة بجهاز لإطفاء الحريق يعمل بغاز الهالون.

وخصصت الحكومة المغربية 12.74 مليار دولار لــ "شراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية"، بارتفاع بلغ قدرة 510 مليون دولار عن الميزانية السابقة لسنة 2021، ويأتي ذلك في إطار سياسة الجيش المغربي بتنويع وارداته من السلاح، وعزمه على تعزيز قدراته الدفاعية بقطع حربية نوعية.

يشار إلى أن وزير الأمن الإسرائيلي بيني غانتس، وقع خلال زيارته الأخيرة إلى المغرب، على اتفاق تعاون أمني مع نظيره المغربي، الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع المغربي عبد اللطيف لويدي، وشملت الاتفاقية دفع صفقات أسلحة.