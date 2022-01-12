كأس أمم افريقيا: الكاميرون تحذر المنتخبات المشاركة من تهديدات إرهابية "جدية"

جماعة بـ"بريغاد أنتي ساردينار" (BAS)، هددت علنا باستهداف منتخبات تونس وموريتانيا ومالي وغامبيا في مدينة ليمبي

طالبت اللجنة المنظمة لكأس الأمم الأفريقية في الكاميرون، اليوم الأربعاء، وفود المنتخبات في مدينة ليمبي، بتوخي الحذر على خلفية تهديدات إرهابية "جدية" بعدما تم سمع دوي إطلاق نار اليوم، في مدينة بويا التي تقع في جنوب غرب الكاميرون.

وتضم مدينة ليمبي، غربي الكاميرون منتخبات المجموعة السادسة: تونس ومالي وموريتانيا وجامبيا وتستضيف المدينة التي شهدت الحادث، 4 من الفرق المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية الجارية حاليا.

وانطلقت أولى مباريات البطولة الأفريقية الأحد المنصرم، وسط مخاوف أمنية لاسيما في المناطق الغربية، حيث يشن متمردون انفصاليون هجمات مميتة على المدنيين والجيش منذ عام 2017.

وتستضيف مدينة بويا التي شهدت الكثير من الاشتباكات بين الجيش والمتمردين، فرق المجموعة السادسة التي تضم مالي وجامبيا وتونس وموريتانيا.

وتقع بويا على بعد حوالي ساعة بالسيارة من مدينة ليمبي الساحلية التي تقام فيها مباراتان من مباريات المجموعة السادسة اليوم.

وتعد المنطقة الغربية الأخطر مقارنة بمنطقة أقصى الشمال بالنظر إلى أنها تحتضن مباريات المجموعة السادسة التي تضم كلا من تونس وموريتانيا ومالي وغامبيا، وتضم هذه المنطقة المطلة على خليج غينيا، المفتوح على المحيط الأطلسي، عدة "جماعات انفصالية"، تطالب باستقلال "أمبازونيا"، وهو الإقليم الناطق بالانجليزية.

وأخطر التهديدات جاءت من جماعة بـ"بريغاد أنتي ساردينار" (BAS)، التي هددت علنا باستهداف منتخبات تونس وموريتانيا ومالي وغامبيا، التي تلعب في مدينة ليمبي، ضمن إقليم ما تسميها "أمبازونيا" (نسبة لأحد أنهار الإقليم).