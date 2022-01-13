السودان: إطلاق الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين للانقلاب في الخرطوم، وحمدوك يغادر إلى الإمارات

"حمدوك سيعود إلى البلاد مرة أخرى ليساهم مع مختلف القوى الثورية والسياسية والشبابية في استكمال مهام الثورة"

أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين لـ "الانقلاب" قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، في أعمال عنف تأتي بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأدت دوامة العنف في السودان، منذ الانقلاب الذي نفّذه قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان على شركائه المدنيين في السلطة، في 25 تشرين الأول/أكتوبر، إلى مقتل 63 متظاهرا.

وفي سياق الأزمة السودانية، كشف موقع "الراكوبة نيوز" السوداني، نقلا عن "الجريدة" السودانية، أن رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك غادر برفقة زوجته مساء أمس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لينضم إلى أسرته المقيمة هناك.

وكشفت ذات المصادر أن "حمدوك سيعود إلى البلاد مرة أخرى ليساهم مع مختلف القوى الثورية والسياسية والشبابية في استكمال مهام الثورة، وكذلك ليساهم في إعداد المشروع الوطني من موقعه كرئيس وزراء سابق"، مشيرة إلى أن "حمدوك لم يغادر بصورة نهائية، ولم يجرِ عملية تسليم وتسلم لعدم وجود رئيس وزراء يتسلم منه".

واستبعدت المصادر عودة حمدوك مرة أخرى رئيساً للوزراء، ليكون أول رئيس وزراء يستقيل في الفترة الانتقالية، بعد أن جاء مرشحاً وممثلاً لقوى الثورة في آب/أغسطس من العام 2019.