الخارجية المغربية: "الصحراء خط أحمر ولا مفاوضات خارج الحكم الذاتي"

المغرب"المفاوضات بخصوص الصحراء تندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602 المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر"

أعرب بيان وزارة الخارجية المغربية، اليوم الخميس، أن "الصحراء خط أحمر ولا مفاوضات خارج الحكم الذاتي"وأن المفاوضات بخصوص الصحراء تندرج في إطار تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2602، المعتمد بتاريخ 29 أكتوبر/تشرين الأول من عام 2021.

جاء ذلك خلال مباحثات وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة مع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، بحضور الممثل الدائم للمغرب لدى هيئة الأمم المتحدة.

وكانت الهيئة التنفيذية للأمم المتحدة قد جددت في قرار مجاس الأمن لاقم 2602 دعوتها لكل الأطراف مواصلة مشاركتهم في مسلسل المفاوضات، بروح من الواقعية والتوافق، من أجل الوصول إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على أساس التوافق.

وأضاف البيان أن الوفد المغربي جدد خلال هذه المباحثات، التأكيد على أسس الموقف المغربي كما ورد في خطابي الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 45 والـ 46 للمسيرة الخضراء.

وفي هذا الصدد، أكد الملك، في الخطابين المذكورين، التزام المغرب باستئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل المفاوضات، وبحضور الأطراف الأربعة.

وبدأ المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، جولته الأولى إلى المنطقة أمس الأربعاء انطلاقا من الرباط، وسيتجه للجزائر وتندوف قم موريتانيا، للاستماع لكل الأطراف لرفع تقرير للأمين العام للأمم المتحدة.