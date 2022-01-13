رئيس حزب المؤتمر السوداني يعلن اضرابا مفتوحاً عن الطعام

وينضم الغندور بهذا الخطوة الى 11 من قيادات الحزب الذين أعلنوا خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام

أعلن رئيس حزب المؤتمر الوطني السوداني الذي تم حله في أعقاب الانتفاضة الشعبية ضد عمر البشير في 2019، إبراهيم غندور إضرابًا مفتوحًا عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله، لأكثر من عامين، دون محاكمة.

وأكدت ابنته وفاء غندور، لصحيفة الأناضول قرار والدها دخول إضراب مفتوح عن الطعام "احتجاجا على اعتقاله لأكثر من عامين دون محاكمة". وكانت السلطات السودانية أعادت اعتقال غندور في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر بعد ساعات من الإفراج عنه، حيث دعا إلى "مصالحة شاملة وحوار لتجاوز الأزمة الحالية في السودان".

وينضم الغندور بهذا الخطوة الى 11 من قيادات الحزب الذين أعلنوا يوم الأربعاء الماضي في بيان صادر عن أسر المعتقلين، خوضهم إضرابا مفتوحا عن الطعام لليوم الثاني على التوالي احتجاجاً على تجديد حبسهم.

يشار الى ان السودانيين عادوا الى الشوارع في مظاهرات احتجاجية ضد انتزاع العسكر الحكم من أيدي المدنيين. أطلقت قوات الأمن السودانية، اليوم الخميس، قنابل الغاز المسيل للدموع على آلاف المتظاهرين المناهضين لـ "الانقلاب" قرب القصر الرئاسي في الخرطوم، في أعمال عنف تأتي بعد أيام فقط على إطلاق حوار تحت إشراف الأمم المتحدة.

وكشف موقع "الراكوبة نيوز" السوداني، نقلا عن "الجريدة" السودانية، أن رئيس الوزراء المستقيل، عبد الله حمدوك غادر برفقة زوجته مساء أمس، إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لينضم إلى أسرته المقيمة هناك.