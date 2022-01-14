الأمم المتحدة: 108 قتلى على الأقل في ضربات جوية على تيغراي في إثيوبيا منذ مطلع العام 2022

الأمم المتحدة: إقليم تيغراي يخضع إلى "حصار بحكم الأمر الواقع" ما يمنع إدخال المساعدات الإنسانية

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، أنه " منذ مطلع كانون الثاني/يناير الجاري قُتل 108 شخصا، وجُرح 75 آخرون، في ضربات جوية يُعتقد أن القوات الإثيوبية هي التي شنّتها على إقليم تيغراي"، متحدثةً عن احتمال أن تكون قد ارتُكبت "جرائم حرب".

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إليزابيث ثروسيل "نحن قلقون حيال المعلومات العديدة المثيرة للقلق التي لا نزال نتلقاها حول الضحايا المدنيين وتدمير ممتلكات مدنية بضربات جوية على منطقة تيغراي في إثيوبيا".

وأضافت ثروسيل أنه "يجب على طرفَي النزاع تعليق كل هجوم إذا تبيّن أن هدفه ليس عسكريًا أو إذا كان الهجوم غير متناسب".

واستهدفت الضربة الجوية الأكثر دموية حتى اليوم، مخيمًا للنازحين في مدينة ديديبيت في السابع من كانون الثاني/يناير، وأوضحت المسؤولة الأممية أنه تم تسجيل "وفاة ثلاثة أشخاص متأثرين بجروحهم الخطيرة في المستشفى ما يرفع حصيلة هذه الضربة وحدها إلى 59 قتيلًا على الأقل".