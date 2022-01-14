تونس: إنزال أمني في شوارع العاصمة لمنع التظاهرات بمناسبة الذكرى 11 لسقوط "نظام"زين العابدين بن علي

يحاول معارضو سعيد الخروج في تظاهرات رافضة لإجراءاته التي يصفونها بـ"الانقلاب على الدستور والديمقراطية"

شهدت العاصمة التونسية، اليوم الجمعة، تعزيزات أمنية مكثفة عقب تجديد حزب حركة النهضة الدعوة للتظاهر بمناسبة الذكرى 11 لسقوط "نظام" الرئيس السابق زين العابدين بن علي، واحتجاجا على التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في الـ25 من تموز/يوليو المنصرم.

وبحسب ما أوردته وكالة "تونس إفريقيا"استخدمت قوات الأمن التونسي الغاز المسيل للدموع، لتفريق محتجين بالعاصمة، كما حصل تدافع بين الأمن والمحتجين بعد منعهم من الدخول إلى شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة، في تحدٍ من المحتجين لقرار السلطات التونسية بمنع التظاهر بسبب إجراءات وباء كورونا.

ويحاول معارضو قيس سعيد، وعلى رأسهم حزب حركة النهضة، الخروج مرة أخرى في تظاهرات رافضة لإجراءاته التي يصفونها بـ"الانقلاب على الدستور والديمقراطية"، وذلك بعد أسابيع من التحشيد على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستبقت السلطات هذه المظاهرات بنشر أعداد كبيرة من عناصر الشرطة وتركيز حواجز أمنية في شارع الحبيب بورقيبة والشوارع المؤدية له، كما تم تنظيم حملات تفتيش للمارة.

وتشهد تونس منذ 25 تموز/يوليو المنصرم، مسارا سياسيا انتقاليا دشنه الرئيس سعيد عندما لجأ إلى تفعيل الفصل 80 من الدستور، واتخذ إجراءات من بينها تجميد عمل واختصاصات البرلمان الذي تسيطر عليه النهضة، ورفع الحصانة عن نوابه وإقالة الحكومة السابقة.