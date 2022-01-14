المغرب:طائرة مسيرة تخلف أربعة قتلى وجرحى في صفوف البوليساريو

جاء ذلك أثناء محاولة البوليسايو القيام بأعمال عدائية في نفوذ المناطق العازلة على حدود الجدار الرملي المغرب

أعلنت جبهة البوليساريو، اليوم الجمعة، عن مقتل أربعة أفراد وإصابة آخرين بجروح متفاوتة من عناصرها تعرضوا لقصف بواسطة طائرة مسيرة تابعة للقوات المسلحة الملكية المغربية في منطقة مهيريز الحدودية"أثناء محاولتها القيام بأعمال عدائية في نفوذ المناطق العازلة على حدود الجدار الرملي".

وكشفت عناصر البوليساريو عن أسماء القتلى وهم: "المامي ابراهيم بوجمعة، وحامدينو ابراهيم اللود، اعلي بهاها دداي، ثم أحمد بابا أحمدة، فيما جرح كل من محمد بشار، ومعروف بلال ابراهيم" بحسب زعم جبهة البوليساريو .

وتضطر القوات المسلحة الملكية المغربية، في مناسبات عدة للرد بشكل حازم على مجموعة مسلحة تابعة لجبهة البوليساريو أثناء محاولتها القيام بأعمال عدائية في نفوذ المناطق العازلة على حدود الجدار الرملي.