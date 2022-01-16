السلطات السودانية تسحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر

سحب الترخيص بسبب "التناول غير المهني" للشأن السوداني "الذي يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد

أعلنت السلطات السودانية عن سحبها ترخيص قناة الجزيرة مباشر بسبب ما اعتبرته "التناول غير المهني" للشأن السوداني "الذي يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد".

وكانت السلطات السودانية قد أوقفت مدير مكتب قناة الجزيرة مباشر في البلاد المسلمي الكباشي لثلاثة أيام دون الإعلان عن سبب توقيفه، في 25 تشرين الأول/أكتوبر ثلاثة أيام على أثر الانقلاب في السودان، مع جملة من الصحافيين.

وكان رئيس تحرير صحيفة القوات المسلحة السودانية قد اتّهم القناة بأنها "نشرت تقارير مجافية للواقع وفيديوهات قديمة أعيد نشرها مرة أخرى واستضافت شخصيات عدائية وظلت تنفخ في نار الفتنة".

وتكررت السبت هذه الاتهامات في بيان لوزارة الثقافة والإعلام السودانية أعلنت فيه سحب ترخيص قناة الجزيرة مباشر بسبب "التناول غير المهني" للشأن السوداني "الذي يعمل على ضرب النسيج الاجتماعي بالبلاد". والأحد جاء في تغريدة أطلقتها الجزيرة أن "السلطات السودانية تعلن سحب ترخيص الجزيرة مباشر ومنع طاقمها من العمل في السودان".

وكانت الخرطوم قد أغلقت مكتب الجزيرة وسحبت تصاريح عمل صحافييها في 2019 السنة التي أطاح فيها الجيش بالرئيس عمر البشير . وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر أفرجت السلطات السودانية عن مراسلتي قناة الشرق السعودية في السودان بعد ساعات على احتجازهما داخل مكتب القناة في الخرطوم.