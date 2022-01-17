تقرير:"طائرة خاصة لخليفة حفتر تحط ساعتين في إسرائيل"

"زيارة حفتر لإسرائيل جاءت بعد أيام من نشر وسائل إعلام أن رئيس الوزراء الليبي، الدبيبة التقى بمدير الموساد"

كشف تقرير نشرته صحيفة “جورزاليم بوست” الإسرائيلية، أن طائرة خاصة 900 Dassault Falcon يملكها المشير خليفة حفتر قد حطت في إسرائيل الخميس المنصرم، بعدما أقلعت من ليبيا وهبطت لفترة وجيزة في قبرص، قبل أن تعود مرة ثانية إلى قبرص.

وقالت الصحيفة إن زيارة حفتر لإسرائيل جاءت بعد أيام من نشر وسائل إعلام أن رئيس الوزراء الليبي، عبد الحميد الدبيبة التقى بمدير الموساد الإسرائيلي ديفيد برنيع في الأردن لبحث ملف تطبيع ليبيا للعلاقات مع إسرائيل (مكتب الدبيبة قد نفى عقد الاجتماع).

ومن جهتها كانت صحيفة "هآرتس" العبرية قد كشفت في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم أن صدام نجل حفتر كان قد التقى بمسؤولي المخابرات الإسرائيلية العام المنصرم، مشيرة إلى أن "حفتر الأب والابن يسعيان إلى الحصول على مساعدة عسكرية ودبلوماسية من إسرائيل".