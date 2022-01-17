البوليساريو تجدد موقفها أمام المبعوث الأممي بـ"إجراء استفتاء لتقرير مصير" في الصحراء

سبق أن أعلنت الجزائر رفضها العودة إلى طاولة المحادثات "بصيغة المباحثات الحالية رفضا رسميا لا رجعة فيه”

جدد رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي، خلال لقائه المبعوث الشخصي للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا "موقف الجبهة بتمسكها بحل عادل ونزيه يمكنها من حقها في تقرير المصير مثلما هو مجسد في القرارات والاتفاقات الأممية والإفريقية التي وقع عليها الطرفان(المغرب والبوليساريو) عام 1991".

وبدأ دي ميستورا جولته الأولى في المنطقة الخميس المنصرم، من المغرب الذي كرر له موقفه بضرورة “استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة” وهي المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وينتظر ان يصل دي ميستورا اليوم الإثنين إلى الجزائر، التي سبق أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المحادثات بصيغة المياحثات “رفضا رسميا لا رجعة فيه” ومن المقرر أن ينهي المبعوث الأممي جولته في موريتانيا الأربعاء الوشيك.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعلن في 6 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، تعيين دي ميستورا مبعوثا له إلى الصحراء، خلفا للألماني هورست كوهلر، الذي استقال في 22 مايو/أيار من عام 2019.

وتعتبر جولة المبعوث الأممي الخاص للصحراء الأولى من نوعها منذ اختاره الأمين العام للمنظمة الأممية ممثلا خاصا له مكلفا بملف الصحراء المغربية.

واعتبر مجلس الأمن الجزائر طرفا في النزاع وبالتالي حثها في قراراته الأخيرة، ومنها القرار 2602، على المشاركة في المباحثات وذكرها بالاسم خمس مرات إسوة بالمغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الأمن طلب في قراراته الأخيرة بشأن الصحراء، رغم رفض الجزائر، من دي ميستورا استئناف تيسير المسلسل السياسي للموائد المستديرة مع المشاركين الأربعة" المغرب والجزائر والبوليساريو وموريتانيا"