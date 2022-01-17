دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان و"تسهيل انتقال مدني جديد إلى الديموقراطية"

أطلقت قوات الشرطة السودانية، اليوم الاثنين، قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق آلاف المحتجين الذين حملوا الأعلام السودانية وكانوا في طريقهم إلى القصر الرئاسي في وسط العاصمة الخرطوم، في تظاهرات مناهضة لـ "الانقلاب العسكري الذي نفذه قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ، في 25 تشرين الأول/أكتوبر"، والذي أدى إلى مقتل 63 متظاهرا.

وأفادت وكالة فرنس برس أن "بعض المتظاهرين رفعوا صورا للمغني والملحن السوداني الراحل مصطفى سيد أحمد الذي عُرف بالأغاني الثورية بالتزامن مع الذكرى الـ26 لوفاته"، وحمل آخرون "صور الشهداء وأحرقوا الإطارات القديمة وأقاموا المتاريس لقطع الشارع".

تأتي الاحتجاجات في وقت كان من المتوقع أن يصل إلى العاصمة وفد أميركي على رأسه المبعوث الأميركي للقرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد ومساعد وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية مولي في، بهدف دعم مساعي الأمم المتحدة الأخيرة لحل الأزمة السياسية في السودان و"تسهيل انتقال مدني جديد إلى الديموقراطية".

وسيلتقي الوفد الأميركي في العاصمة السعودية مجموعة تطالب بإعادة الحكومة الانتقالية في البلاد بعد الانقلاب العسكري، وتدعى "أصدقاء السودان".

وأعلن ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم فولكر بيرثيز، الأسبوع الماضي، رسميا، إطلاق مبادرة يجري بمقتضاها لقاءات ثنائية مع الأطراف المختلفة قبل الانتقال في مرحلة تالية إلى محادثات مباشرة أو غير مباشرة بينها.

ورحب مجلس السيادة السوداني بمبادرة الأمم المتحدة واقترح إشراك الاتحاد الإفريقي، بينما أكد ائتلاف قوى الحرية والتغيير المناهض للانقلاب بأنه سيقبل بالمبادرة إذا كان الهدف هو حكم مدني.