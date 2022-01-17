الجزائر ومصر تؤكدان "الدعم العربي لجهود الرئيس التونسي قيس سعيد"

جاء هذا خلال الاجتماع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير خارجية الجزائر رمطان العمامرة

أكدت كل من مصر والجزائر اليوم على مواصلة الدعم العربي للرئيس التونسي قيس سعيّد، "وما يقوم به من إجراءات، وجهد حثيث لتحقيق الاستقرار في بلاده".

جاء ذلك في اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع وزير الخارجية الجزائري رمطان العمامرة والذي أكدا خلاله على الدعم العربي للرئيس التونسي قيس سعيد ولما يقوم به من اجراءات وجهود في تونس لتحقيق الاستقرار، وبحسب البيان الصادر عن رئاسة الجمهورية المصرية فان الجانبان بحثا خلال استقبال السيسي للعمامرة عددا من القضايا الاقليمية الهامة.

وإضاف بيان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الجانبان تطرقا الى مستجدات الوضع في ليبيا، حيث اتفقا على أهمية العمل على تحقيق الأمن والاستقرار وحماية وحدة وسيادة ليبيا وتوحيد مؤسساتها، خصوصا الأمنية والعسكرية بهدف تعزيز الجهود الدولية لإنهاء تواجد القوات الاجنبية والمرتزقة على الاراضي الليبية.

وسلم وزير الخارجية الجزائرية رسالة خطية من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، شملت اعتزاز الجزائر بما يربطها مع مصر من علاقات وثيقة ومتميزة على الصعيدين الرسمي والشعبي، والاهتمام بتعزيز مجالات التعاون الثنائي مع مصر في كافة المجالات.

الرئيس السيسي أعرب عن تقديره للمستويات "المتميزة للعلاقات الثنائية الأخوية بين مصر والجزائر" مشددا على حرص القاهرة على تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في كافة الاصعدة والمجالات من خلال تفعيل اللجان الثنائية المشتركة.