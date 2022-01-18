ملك إسبانيا: اتفقنا مع المغرب إعادة تحديد العلاقات السياسية بشكل مشترك و"أكثر قوة ومتانة"

فليبي السادس:"إسبانيا تتشبث بموقفها حيال قضية الصحراء، من خلال دعم الحوار الأممي بين الرباط وجبهة البوليساريو”

أكد العاهل الإسباني فيليبي السادس، أمس الإثنين، تمسك بلاده بمتانة العلاقات الدبلوماسية بين مدريد والرباط من أجل تجاوز الخلاف السياسي الحالي، وعلى أهمية إعادة تحديد العلاقة القائمة بين البلدين على "أسس أكثر قوة ومتانة" مشيرا إلى أن“إسبانيا تتشبث بموقفها حيال قضية الصحراء، من خلال دعم الحوار الأممي بين الرباط والبوليساريو”.

وذكر فيليبي السادس أنه "ينبغي على الأمتين السير معا من أجل الشروع في تجسيد هذه العلاقة بدءا من الآن" وتابع: "قربنا وكثافة الصلات المتعددة التي تجمعنا، تجعل علاقتنا مترابطة بشكل واضح"، وزاد موضحا "لهذا السبب، سيواصل بلدنا بذل كافة الجهود اللازمة لإحداث وتعزيز فضاء مشترك من السلم والاستقرار والازدهار

جاء ذلك في كلمة ألقاها العاهل الإسباني خلال استقبال خص به السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا، نقلتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وأكد العاهل الإسباني أن العلاقات التي تجمع بلاده مع دول المنطقة المغاربية تكتسي "طابعا إستراتيجيا".

ووفقا لمجموعة من الصحف الإسبانية، فقد غابت السفيرة المغربية بإسبانيا عن حفل الاستقبال الدبلوماسي الذي حضرته مجموعة من الشخصيات المهمة، وعلى رأسها كل من الملكة الإسبانية ليتيزيا، ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ووزير الخارجية الإسباني مانويل ألباريس.

وشهدت العلاقة بين المغرب وإسبانيا أزمة جراء استضافة مدريد، بين 21 أبريل/ نيسان ومطلع يونيو/ حزيران 2021، رئيس جبهة البوليساريو إبراهيم غالي بـ"هوية مزيفة"، بدعوى تلقيه العلاج من "كورونا"، ما أغضب الرباط، التي تتهمه بارتكاب "جرائم حرب"، ضمن نزاع على إقليم الصحراء.

وفي يوليو/ تموز الماضي، عَيَّنَ بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس وزيرا للخارجية، بدلا من أرانتشا غونزاليس لايا، لتحسين العلاقات مع المغرب وتدبير ملفات دبلوماسية‎ أخرى، وفق وسائل إعلام في البلدين