السودان: مقتل7مدنيين وإصابة 50شرطيا و أكثر من 100 مدني والقبض على 77متهما خلال مظاهرات أمس

دعت قوى الحرية والتغيير تنظيم عصيان مدني شامل لمدة يومين، ردا على ما وصفته بـ"مجزرة 17 يناير" بحق المتظاهرين.

أعلنت الداخلية السودانية، صباح اليوم الثلاثاء، عن مقتل 7 مدنيين وإصابة 50 شرطيا وأكثر من 100 مدني والقبض على 77 متهما خلال مظاهرات أمس الإثنين شملت أكثر من 15 مدينة للمطالبة بالحكم المدني.

وكانت قوى الحرية والتغيير بالسودان، قد دعت في بيان أمس الإثنين إلى تنظيم عصيان مدني شامل لمدة يومين، ردا على ما وصفته بـ"مجزرة 17 يناير" بحق المتظاهرين.

وجاءت مظاهرات أمس الإثنين، امتدادا لحراك بدأه سودانيون منذ الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/تشرين الأول المنصرم، وقضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ بالبلاد، وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.

ومن جهته أعلن مجلس الأمن والدفاع برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، جملة قرارات لحفظ الأمن في البلاد بينها تشكيل قوة خاصة لمكافحة الإرهاب.وقال بيان من مجلس السيادة إن "مجلس الدفاع استمع لتقارير الأجهزة الأمنية حول الوضع الأمني وتطورات الأحداث.

ومنذ ذلك الحين يعيش السودان أزمة سياسية طاحنة فاقمتها عودة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى منصبه ومن ثم استقالته بعد مضي أسابيع قليلة.

وما تزال مواقف القوى السياسية متباينة بشأن التعاطي مع مبادرة الأمم المتحدة، بينما يتمسك المحتجون باللاءات الثلاث، "لا تفاوض، لا شراكة، لا مساومة".

وأطلقت الأمم المتحدة دعوة للأطراف السودانية للدخول في عملية تشاورية بغرض التوصل إلى حل للأزمة الراهنة في البلاد واستكمال الفترة الانتقالية.