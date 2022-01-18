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تونس: حركة النهضة تخشى "وجود مخطط لإعداد الرأي العام لموت البحيري" ودفاع الأخير يؤكد وضعه في "مخزن مهجور"

i24NEWS

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تونسيون يعرضون صورًا لأشخاص قُتلوا خلال الثورة التونسية أمام زعيم حزب حركة النهضة التونسية رشيد الغنوشي ، تونس الثلاثاء ، 22 نوفمبر 2011.
(AP Photo /Amine Landoulsi)تونسيون يعرضون صورًا لأشخاص قُتلوا خلال الثورة التونسية أمام زعيم حزب حركة النهضة التونسية رشيد الغنوشي ، تونس الثلاثاء ، 22 نوفمبر 2011.

المحامي سمير ديلو: "البحيري مختطف إلى حين إيجاد تهم و توجيهها ضدّه"

أعرب حزب حركة النهضة التونسي، اليوم الثلاثاء، عن "خشيته من وجود مخطط لإعداد الرأي العام التونسي لموت القيادي نور الدّين البحيري"، وطالب بـ "إطلاق سراحه فورا من مكان احتجازه دون إذن قضائي ومحاسبة القائمين على تشويهه والتحريض ضده"، وفق ما أصدرته الحركة من بيانات متفرقة على صفتحها الرسمية بموقع فيسبوك.

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وفي السياق، أكد محامي البحيري، القيادي السابق في النهضة، سمير ديلو أنّ الأخير "لا يزال مختطفا، و قد تمّ احتجازه يوم 31 كانون الأول/ديسمبر لمدة 4 ساعات في 'مخزن' مهجور"، مشيرا إلى أنّ "وضع البحيري في هذا المكان كان لإصدار بطاقات إيداع في حقّه رفض القضاء إصدارها"، بحسب ما أورده موقع "تونس الرقمية".

وأشار ديلو إلى أنه "تم اتخاذ قرار وضع البحيري تحت الإقامة الجبرّية، و كان ذلك واضحا من خلال إنكار وزيرة العدل للملف، ليتواصل فيما بعد الضّغط على القضاء في هذا الملف"، موجها دعوة للوزيرة بـ "تقديم معطيات هذا الملف، إن وجدت، للرأي العام الوطني و الدّولي"، مشدّدا على كون "البحيري مختطف إلى حين إيجاد تهم و توجيهها ضدّه".