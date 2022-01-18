شدد تبون، "أكررها مرة أخرى.. لا ديمقراطية مع دولة ضعيفة، ضعفا يحفز الفوضى"

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء، في خطاب ألقاه بمقر وزارة الدفاع الوطني، إن "الاستدانة الخارجية ترهن سيادتنا وحرية قراراتنا، وحريتنا في الدفاع عن القضايا العادلة في العالم، على رأسها الصحراء وفلسطين" مشيرا إلى أن" الجيش الجزائري جيش مسالم، لكنه يدافع عن الجزائر بشراسة، فالويل لمن اعتدى على الجزائر".

وأضاف تبون، أن "بعض الجهات تقلقها سيادتنا، لكننا سنواصل طريقنا بإرادة لا تلين، كي تكون الجزائر في مكانتها المستحقة إقليميا ودوليا، بسند جيشنا الوطني الشعبي"، مؤكدا أن "كثيرين انزعجوا من إنهاء بناء المؤسسات الدستورية النزيهة بإبعاد المال الفاسد، وعدم استدانة الجزائر من الخارج". حسب صحيفة الشروق الجزائرية.

وشدد تبون، "أكررها مرة أخرى.. لا ديمقراطية مع دولة ضعيفة، ضعفا يحفز الفوضى، ومجبرة على التنازل عن المبادئ".

وحيا تبون الفريق السعيد شنقريحة، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، لما أنجزه على رأس الجيش، وأشاد بجهوده المبذولة للإبقاء على جاهزية الجيش الوطني الشعبي في كل الظروف.