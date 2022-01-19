تونس: وفاة أول شخص متأثرا بجروحه بعد إصابته في احتجاجات على اجراءات الرئيس قيس سعيد

"المعاينة من طرف ممثل النيابة، تبين أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الموضوع"

أعلنت النيابة العمومية في تونس، اليوم الأربعاء، فتح تحقيق في وفاة شخص (57 عاما)وسط العاصمة متأثرا بجروحه بعد إصابته في الاحتجاجات التي واجهتها قوات الأمن بعنف إثر تظاهرة مناهضة للتدابير التي اتخذها الرئيس قيس سعيد يوم الجمعة المنصرم.

وقالت المحكمة الابتدائية في بيان نشرته وسائل اعلام حكومية إن التحريات الأولية بينت أن "إحدى سيارات الحماية المدنية، نقلت الجمعة شخصا عُثر عليه بحالة إغماء، قرب قصر المؤتمرات إلى مستشفى الحبيب ثامر".

في المقابل أكدت تنسيقية "مواطن ضد الانقلاب" أن "رضا بوزيان(57 عاما (توفي) متأثرا بجراحه جراء تعنيفه وسحله من قبل البوليس الجمعة المنصرم خلال مظاهرة الاحتفال بعيد الثورة ومواجهة الانقلاب".

وأوضحت النيابة أن "المعاينة من طرف ممثل النيابة العمومية، تبيّن أن المتوفّي لم يكن يحمل أية آثار عنف ظاهرة وقد تم فتح بحث في الغرض وأذن بعرض جثة الهالك على قسم الطب الشرعي".

إلى ذلك أفاد لطفي عز الدين رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وهي هيئة مستقلة فرانس برس أن المنظمة فتحت كذلك تحقيقا في هذا "الموت المستراب".

وكتب النائب السابق عن حزب النهضة سمير ديلو تدوينة على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك أشار فيها الى ان "الشّهيد رضا بوزيان غادر بيته صبيحة يوم 14 جانفي 2022 ليشارك في الاحتفال بعيد الثّورة، سلّم على بنتيه وولده ... انتظروه طيلة خمسة أيّام .. لم يعد".

واستنكرت أكثر من عشرين منظمة غير حكومية تونسية السبت "القمع البوليسي" و"الاعتداء الهمجي" على الصحافيين والمتظاهرين خلال الاحتجاجات.

وفي مشاهد عنف لم تشهدها العاصمة منذ عشر سنوات، عملت الشرطة على تفريق متظاهرين بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والهراوات ونفذت عشرات الاعتقالات بطرق عنيفة خلال تظاهرة الجمعة للاحتفال بذكرى ثورة 2011 وللتنديد بقرارات الرئيس التونسي قيس سعيّد.