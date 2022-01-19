الجزائر/ تبون: سندافع عن " الصحراء الغربية وفلسطين" وشنقريحة "الوقوف إلى جانب القضايا العادلة"

الرئيس الجزائري:“الجيش الجزائري جيش مسالم، لكنه يدافع عن الجزائر بشراسة، فالويل لمن اعتدى على الجزائر".

قال رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون إن بلاده ستدافع "عن القضايا العادلة في العالم، على رأسها الصحراء الغربية وفلسطين" وشدد شنقريحة على أن " الأعداء يكثفون من الحملات العدائية ضد بلادنا، بغرض عرقلة جهودها المحمودة لمساعدة الشعوب المقهورة، والوقوف إلى جانب القضايا العادلة".

وأشار تبون إلى أن "عدم استدانة بلاده يزعج العديد من الأطراف لأن الاستدانة الخارجية ترهن سيادتنا وحرية قراراتنا، وحريتنا". مذكرا بأن “الجيش الجزائري جيش مسالم، لكنه يدافع عن الجزائر بشراسة، فالويل لمن اعتدى على الجزائر".

ومن جهته شدد قائد الأركان السعيد شتقريحة على أن "مخططات أعداء الوطن سيكون مآلها الفشل الذريع، لأن قوة الجزائر تكمن في إيمان وقناعة ونزاهة وعزيمة أبنائها وكذا وفائهم لأرواح الملايين من الشهداء الأبرار".

وتابع شنقريحة “نحن أقوياء بإيماننا، أقوياء بقناعتنا، أقوياء بنزاهتنا، أقوياء بقدراتنا، أقوياء بعزيمتنا، أقوياء بإخلاصنا للجزائر وبوفائنا لأرواح الملايين من شهدائنا الأبرار. حقّا، نحن أقوياء، ولهذا كله لن يفلح أعداء الجزائر في تحقيق غاياتهم الدنيئة”.

جاءت تصريحا تبون وشنقريحة في مقر وزارة الدفاع الوطني الجزائري، بث إلى جميع قيادات القوات والنواحي العسكرية والوحدات الكبرى والمدارس العليا، عبر كامل التراب الوطني عن طريق تقنية التخاطب عن بعد أمس الثلاثاء.