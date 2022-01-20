الجزائر تشترط استئناف المباحثات "بدون شروط مسبقة بين طرفي النزاع” وتجدد "لسنا طرفا في نزاع الصحراء"

الجزائر ترفض صيغة المباحثات التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بالصحراء.

دعا المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي في الخارجية الجزائرية عمار بلاني إلى "مفاوضات مباشرة بحسن نية وقبل كل شيء دون شروط مسبقة بين طرفي النزاع، أي المغرب والبوليساريو"، في إشارة منه إلى رفض بلاده لصيغة المباحثات التي ينص عليها قرار مجلس الأمن الدولي الأخير المتعلق بالصحراء.

وجدد بلايني الشروط والمحاور الثلاثة التي تضعها بلاده لحل ملف الصحراء وإنهاء ما أسماها “حالة الإنسداد في القضية” التي عمرت لأكثر من 4 عقود زمنية ودعا إ

وتشمل المحاور المحددة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عن معطى أول يتعلق بـ”الحاجة إلى الشروع، عند استيفاء الشروط في مفاوضات مباشرة بحسن نية ودون شروط مسبقة بين طرفي النزاع”.

ويضم المحور الثاني، إعادة تفعيل وتنشيط خطة التسوية المشتركة لسنة 1991 بين منظمتي الأمم المتحدة والوحدة الإفريقية سابقا، الاتحاد الإفريقي حاليا، على أساس الاتفاقية الوحيدة التي وافق عليها المغرب وجبهة البوليساريو وصادق عليها مجلس الأمن الدولي، وفق الرؤية الجزائرية.

وأشار بلاني إلى ضرورة وجود دور للاتحاد الإفريقي في تسوية النزاع، مؤكدا أن "دعا رؤساء دول وحكومات مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في 09 مارس/آذار من عام 2021 ، الدولتين العضوين، المملكة المغربية والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إلى إجراء محادثات مباشرة وصريحة، وبدون أي شروط مسبقة وفقاً للمادة 4 من القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي". علما أن المغرب يرفض أي دور للمنظمة القارية في البحث عن تسوية للملف، وإبقائه بشكل حصري في الأمم المتحدة.

ومن جهته قال وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، اليوم الخميس، إثر استقباله للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء ستيفان دي ميستورا، إنه جدد للأخير "موقف بلادنا الثابت والداعم لإنهاء الاستعمار في آخر مستعمرة إفريقية" مشيرا إلى أن "الجزائر ليست طرفا في نزاع الصحراء".

يأتي ذلك في إطار جولة دي مستورا التي قادته إلى طرفي النزاع، "المغرب والبوليساريو، وكذا الدولتين المجاورتين، موريتانيا والجزائر".

وكان المبعوث الخاص المكلف بقضية الصحراء ودول المغرب العربي في الخارجية الجزائرية عمار بلاني، قد التقى ستيفان دي ميستورا، و