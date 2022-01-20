واشنطن تشترط استئناف المساعدات الاقتصادية للسودان بعودة الحكومة المدنية

السلطات السودانية: إن حق التظاهر السلمي مكفول وإن أي انتهاكات بحق المتظاهرين ستخضع للتحقيق.

قالت السفارة الأمريكية في الخرطوم اليوم الخميس في بيان، أن الولايات المتحدة لن تستأنف مساعداتها الاقتصادية للسودان، التي توقفت بعد "انقلاب 25 أكتوبر تشرين الأول، ما لم يتم وقف العنف وعودة حكومة يقودها المدنيون".

ونشر البيان خلال زيارة مبعوثين أمريكيين بارزين للسودان، وافاد ان الولايات المتحدة ستدرس اتخاذ إجراءات لمحاسبة المسؤولين عن تعطيل العملية السياسية في البلاد.

ودعت مساعدة وزير الخارجية مولي في، ومبعوث واشنطن الخاص لمنطقة القرن الإفريقي ديفيد ساترفيلد في وقت سابق خلال زيارتهما إلى السودان، إلى إجراء تحقيقات مستقلة في مقتل وإصابة محتجين على الانقلاب العسكري منذ وقوعه في 25 أكتوبر تشرين الأول.

وأدانا بشدة استخدام القوة غير المتناسبة بحق المتظاهرين، بواسطة استخدام الذخيرة الحية والعنف الجنسي وممارسة الاحتجاز التعسفي”.

وتقول السلطات السودانية إن حق التظاهر السلمي مكفول وإن أي انتهاكات بحق المتظاهرين ستخضع للتحقيق.

وجمد استيلاء الجيش على السلطة بالكامل في أكتوبر تشرين الأول عملية انتقالية بدأت بعد انتفاضة في 2019 أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير كانت من المفترض أن تفضي لإجراء انتخابات ديمقراطية.