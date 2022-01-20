تقرير: الجيش الجزائري الأول مغاربيا والثالث افريقيا والمغرب سابع عالميا وخامس افريقيا لعام 2022

عربيا احتلت الجزائر المرتبة الـ 3 بعد كل من مصر والسعودية، وافريقيا جاء الجيش الجزائري في المرتبة 3 بعد مصر

ذكر موقع "غلوبال فاير باور” المختص في الشأن العسكري لأقوى جيوش العالم لعام 2022 في تصنيف له أن الجيش الجزائري احتل المرتبة الأولى مغاربيا والثالث عربيا وافريقيا في ما احتل المغرب المرتبة السابعة عالميا والخامسة افريقيا.

وحلت الجزائر في المرتبة الأولى مغاربيا وتلتها المغرب وتونس أما عربيا احتلت الجزائر المرتبة الـ 3 بعد كل من مصر والسعودية، وافريقيا جاء الجيش الجزائري في المرتبة الثالثة بعد مصر وجنوب افريقيا وعالميا جاءت الولايات المتحدة، مرة أخرى، على رأس قائمة أفضل جيوش العالم في تصنيف “غلوبال فاير باور” لعام 2022.

ويستخدم الموقع المختص في الشأن العسكري في التصنيف أكثر من 50 عاملا لتحديد موقع 140 دولة جاءت في التصنيف الحالي، تتضمن القوة العسكرية والمالية واللوجستية وغيرها.

وكان الموقع قد كشف ويوم 21 فبراير/شباط عام2021، في تصنيف له أن "القوات الجوية الجزائرية احتلت المرتبة السادسة في منطقة الشرق الأوسط والثانية إفريقيا بـ 551 طائرة حربية من مختلف الأنواع، متبوعة بإيران التي جاء تصنيفها في المرتبة السابعة بـ 516 طائرة حربية.

وفي المرتبة الثالثة حلت المملكة العربية السعودية بعدد طائرات وصل إلى 889 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على الكيان الصهيوني التي جاء ترتيبه في المرتبة الرابعة بامتلاكه 595 طائرة حربية، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة بعدد طائرات بلغ 552 طائرة حربية متنوعة في تقدم ملحوظ هذا العام.

وفي المرتبة الثامنة تأتي سوريا التي تمتلك 462 طائرة، فيما احتلت العراق المرتبة التاسعة بعدد طائرات يصل إلى 350 طائرة، وجاءت الأردن في المرتبة العاشرة بعدد 261 طائرة متنوعة.

وإفريقيا حلت الجزائر في المركز الثاني من حيث ترتيب الدول في مجال القوة العسكرية الجوية، بعد مصر ومتبوعة بجنوب إفريقيا.