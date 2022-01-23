الأمين العام للأمم المتحدة يدعو جميع الأطراف وعلى رأسها الجزائر إلى تحمل مسؤوليتها لإنهاء النزاع حول الصحراء

"الأمين العام لم يكتف بدعوة كل الأطراف إلى التحلي بالجدية والفعالية للتوصل إلى حل لهذه القضية"

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في مؤتمره الصحفي الجمعة الماضي، جميع أطراف النزاع حول الصحراء، وعلى رأسها الجزائر، إلى تحمل مسؤوليتها لإنهاء هذا النزاع في أقرب وقت.

وقال غوتيريش، إن “رسالتي إلى الأطراف هي أنه أمام مشكلة قائمة منذ عقود في منطقة من العالم نشهد فيها مشاكل أمنية بالغة الخطورة ونرى أن الإرهاب يتنامى في منطقة الساحل ويقترب أكثر فأكثر من السواحل، فإنه من مصلحة الجميع التوصل إلى حل نهائي لمشكل الصحراء”، مؤكدا أنه "حان الوقت كي يفهم الأطراف الحاجة إلى الحوار والسعي إلى حل، وليس فقط إلى الإبقاء على عملية لا نهاية لها، دون أمل في الحل". حسب موقع maroc الحكومي.

وأضاف الموقع أنه بخلاف ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية حول ما وصفته بوجود طرفين فقط في هذا النزاع الإقليمي، فإن تصريح الأمين العام الأممي تتحدث عن “أطراف”. بل وأكثر من ذلك، مشيرا إلى أن تصريحات غوتيريش تأتي في وقت اختتم مبعوث الأمم المتحدة الجديد للصحراء، ستافان دي ميستورا، زيارته الأولى إلى المنطقة.

كما شدد الأمين العام الأممي على الحوار بين جميع الأطراف، في إطار العملية السياسية الأممية، وبالتالي في إطار الموائد المستديرة، مذكرا الجزائر بمسؤولياتها وواضعا إياها أمام التزاماتها، مشددا التأكيد على مركزية العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة، التي يقودها مبعوثه الشخصي، ستافان دي ميستورا، والذي تم تكريس ولايته ودوره في قرار مجلس الأمن رقم 2602، الذي تم اعتماده في 29 أكتوبر/ تشرين الأوَّل 2021.

يشار إلى أن الجزائر رفضت القرار 2602 منذ اعتماده وأعلنت أنها لن تشارك بعدها في العملية السياسية. لكن في مواجهة الضغط الدولي وخوفا من أن تتم إدانتها من طرف مجلس الأمن، انتهى الأمر بالجزائر باستقبال المبعوث الشخصي، دي ميستورا، خلال زيارته الإقليمية الأخيرة، وذلك بعد عدة أسابيع من المراوغات والمماطلات غير المجدية.