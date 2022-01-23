شقيقة ناشطة سودانية تؤكد إعتقالها من طرف مسلحين ملثمين داهموا منزلها ليلا

تابعت أماني عثمان شقيقة الناشطة، أن "الأسرة لا تعلم أين ذهبوا بها أو الجهاز الأمني الذي اعتقلها"

أكدت شقيقة الناشطة السودانية البارزة في مجال حقوق المرأة، أميرة عثمان، اليوم الأحد، أن نحو 15 مسلحا ملثما يرتدون ملابس مدنية خطفوا أميرة بعد اقتحام منزلها في حي الرياض في ساعة متأخرة من ليل السبت.

وتابعت أماني عثمان شقيقة الناشطة، أن "الأسرة لا تعلم أين ذهبوا بها أو الجهاز الأمني الذي اعتقلها". مؤكدة "أن الأسرة تشعر بالقلق لاعتقالها وبالنظر إلى حالتها الصحية الحرجة". مشيرة إلى أن "شقيقتها أصيبت بشلل جزئي في حادث قبل بضع سنوات".

ويأتي اعتقال الناشطة في أعقاب ما وصفها ناشطون بأنها حملة اعتقالات لشخصيات من المجتمع المدني والمؤيدين للديمقراطية منذ استيلاء الجيش على السلطة في أكتوبر تشرين الأول.

وفي نفس السياق قالت بعثة الأمم المتحدة في السودان على تويتر إنها تشعر بحالة من الغضب جراء اعتقال الناشطة السودانية مضيفة أن "أسلوب العنف ضد الناشطين في مجال حقوق المرأة" قد يؤدي إلى تقليص مشاركتهم في العملية السياسية.

يشار إلى أن أميرة عثمان كانت مدافعة عن حقوق المرأة في السودان أثناء حكم الرئيس السابق عمر البشير الذي أُطيح به في انتفاضة عام 2019.

ويذكر أنها تعرضت للاعتقال في 2013 بموجب قانون النظام العام والآداب العامة لرفضها ارتداء الحجاب وصدر حكم بإدانتها وصدر عليها حكم بدفع غرامة في 2002 بسبب ارتدائها السروال.