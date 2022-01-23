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الرئيس الجزائري يبدأ في زيارة إلى مصر غدا الإثنين لمدة يومين

i24NEWS

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الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
AFP PHOTO /TWITTER/HANDOUTالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، وزير الشئون الخارجية الجزائرية

أفادت صحيفة الشروق الجزائرية، اليوم الأحد، أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون سيزور غدا الاثنين، مصر لمدة يومين لبحث التعاون وقضايا ذات اهتمام المشترك بين البلدين.

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وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية: أن عبد المجيد تبون سيذهب في زيارة عمل وأخوة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، تدوم يومين، ابتداء من الإثنين 24 يناير/كانون الثاني 2022.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل في 17 يناير/كانون الثاني الجاري، وزير الشئون الخارجية الجزائرية رمطان العمامرة، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية المصرية.